نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

التدريب التقني بجازان يعلن موعد فتح باب القبول الإلكتروني الموحد

Time منذ ساعة
Views 1527
التدريب التقني بجازان يعلن موعد فتح باب القبول الإلكتروني الموحد

الرياض (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان عن موعد فتح باب القبول "الإلكتروني" للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1441/ 1442هـ في جميع منشآت التدريب التقني بالمنطقة، حيث يشمل التقديم مرحلة الدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة، ومرحلة البكالوريوس للبنين للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية .

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان المهندس فوزي بن أحمد رضوان، أن مواعيد التسجيل في المنشآت التدريبية في منطقة جازان في البكالوريوس الصباحي والمسائي ستكون ابتداءً من الـ 22 من شهر شوال القادم ، وحتى الـيوم الثالث من شهر ذي القعدة المقبل البكالوريوس الصباحي والمسائي للبنين، ومن اليوم الرابع وحتى اليوم الـ 17 من شهر شوال ستكون للتسجيل في برامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية، فيما سيكون التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف ابتداء من اليوم الـ 14 وحتى الـ 25 من شهر شوال المقبل، مُشيراً إلى أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هنا .

Time واتساب

أحدث التعليقات

محمود احمد عبد الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزلت من المملكه إجازة والظروف ما لم استطع العودة للمملكه وأرسل لى الكفيل تمديد عودة ولكن جاءت ظروف فيروس كورونا ولم استطيع الحصول على التمديد لغلق القنصليه فى القاهرة هل يستطيع الكفيل تجديد الاقامه علما بأنها تنتهى بتاريخ 12/12/1441. ارجو الافادة وجزاكم الله خيرا رب
عدو الخونة
انت بكلامك هذا لم تر للاسف من المصريين الا اصحاب العيون الزرقاء احفاد الثوار على عثمان رضي الله عنه ممن رهنوا انفسهم للفتن منذ ذلك الوقت وهي تنام وتستيقظ في اجسادهم المعروضة دائما لمن يريد الفساد او الافساد ولم تر مصر عين جالوت التي كسر الله برجالها المغول بعد ان انهارت روح الامة المعنوية كما لم تر رجال مصر الاصلاء الذين حطموا اسطورة اسرائيل التي لا تقهر كما لم تر مصر السيسي الذي حمى الله به وبمن معه مصر من ان تكون سوريا او يمن او ليبيا او عراق اخر باختصار انظر لمصر بمنظارين: منظار ماقبل الاخونجية اعداء مصر والامة العربية والاسلامية عندما كانت زهرة تشع حضارة وعلما وامنا ومنظار مصر التي تقاوم هذا الوباء الاخونجي الذي اجر نفسه ووكلها لكل اعداء الاسلام من يهود ومجوس ومغول
سوسن
ياقطوة🙀هذي نهاية (اللقافة) تحشرين نفسك في أماكن مجهولة وماتحسبين لـ(عواقبها)
رد
الكويت ماقفل لا بقالات ولا مجمعات ولا السوبرماركات ولا المطاعم والشركات شغاله والعماله ماهم قادرين عليهم كل حظرهم اعلام للعالم الصين طبقها وخلال شهرين سيطر عليه الاردن طبقها اسبوع وسيطر عليه وستة دول سيطرت عليه الحظر الجزئي هو الخطر بدال مالمواطن يتسوق خلال ٢٤ ساعه بدون زحمه خلوه خلال ٨ ساعات يجتمع عدد كبير وينتقل المرض بسرعه المرض خلال اسبوعين ينحصر وينتهي ويموت مشكلتنا التجار خايفين انهم يخسرون هذا مرض ولازم يتحملون مثل حرب الكويت الغني صار فقير والفقير صار غني هذا قضاء الله وقدره لازم يرضون فيه
رد
الكويت ماقفل لا بقالات ولا مجمعات ولا السوبرماركات ولا المطاعم والشركات شغاله والعماله ماهم قادرين عليهم كل حظرهم اعلام للعالم الصين طبقها وخلال شهرين سيطر عليه الاردن طبقها اسبوع وسيطر عليه وستة دول سيطرت عليه الحظر الجزئي هو الخطر بدال مالمواطن يتسوق خلال ٢٤ ساعه بدون زحمه خلوه خلال ٨ ساعات يجتمع عدد كبير وينتقل المرض بسرعه المرض خلال اسبوعين ينحصر وينتهي ويموت مشكلتنا التجار خايفين انهم يخسرون هذا مرض ولازم يتحملون مثل حرب الكويت الغني صار فقير والفقير صار غني هذا قضاء الله وقدره لازم يرضون فيه

أخر الأخبار

أم تحرج فتاة حسناء على الهواء
أم تحرج فتاة حسناء على الهواء
Time منذ 8 دقائق Views 206
حادث مروع لمواطن مع ابل سائبة
حادث مروع لمواطن مع ابل سائبة
Time منذ 9 دقائق Views 208
اكرامية بالذهب للطفل الرضيع
اكرامية بالذهب للطفل الرضيع
Time منذ 10 دقائق Views 207
يافرحته بالراتب
يافرحته بالراتب
Time منذ 11 دقيقة Views 246
يقول انه سواق ولكن !
يقول انه سواق ولكن !
Time منذ 13 دقيقة Views 233
عمالة يخالفون حظر التجول
عمالة يخالفون حظر التجول
Time منذ 14 دقيقة Views 223
بدر العامر:«يهود مصر رفضوا إقامة دولة لهم بفلسطين والإخوان أفسدوا الأمر»
بدر العامر:«يهود مصر رفضوا إقامة دولة لهم بفلسطين والإخوان أفسدوا الأمر»
Time منذ 15 دقيقة Views 1290
شاهد.. تركي آل الشيخ يستفز «سويلم» بفيديو لـ«غوميز»: «اعترف ارتبكت»
شاهد.. تركي آل الشيخ يستفز «سويلم» بفيديو لـ«غوميز»: «اعترف ارتبكت»
Time منذ 19 دقيقة Views 1533
استشاري نساء وتوليد يكشف عن التدابير الوقائية للمرأة الحامل (فيديو) 
استشاري نساء وتوليد يكشف عن التدابير الوقائية للمرأة الحامل (فيديو) 
Time منذ 25 دقيقة Views 1296
رازان مغربي: «بحب أبرز منطقة الخسر وبشتري من محلات أطفال»
رازان مغربي: «بحب أبرز منطقة الخسر وبشتري من محلات أطفال»
Time منذ 31 دقيقة Views 1496