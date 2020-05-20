تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
نسخة
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
تعقيم الروضة الشريفة والحجرة النبوية
منذ ساعة
424
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
محمود احمد عبد الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزلت من المملكه إجازة والظروف ما لم استطع العودة للمملكه وأرسل لى الكفيل تمديد عودة ولكن جاءت ظروف فيروس كورونا ولم استطيع الحصول على التمديد لغلق القنصليه فى القاهرة هل يستطيع الكفيل تجديد الاقامه علما بأنها تنتهى بتاريخ 12/12/1441. ارجو الافادة وجزاكم الله خيرا رب
عدو الخونة
انت بكلامك هذا لم تر للاسف من المصريين الا اصحاب العيون الزرقاء احفاد الثوار على عثمان رضي الله عنه ممن رهنوا انفسهم للفتن منذ ذلك الوقت وهي تنام وتستيقظ في اجسادهم المعروضة دائما لمن يريد الفساد او الافساد ولم تر مصر عين جالوت التي كسر الله برجالها المغول بعد ان انهارت روح الامة المعنوية كما لم تر رجال مصر الاصلاء الذين حطموا اسطورة اسرائيل التي لا تقهر كما لم تر مصر السيسي الذي حمى الله به وبمن معه مصر من ان تكون سوريا او يمن او ليبيا او عراق اخر باختصار انظر لمصر بمنظارين: منظار ماقبل الاخونجية اعداء مصر والامة العربية والاسلامية عندما كانت زهرة تشع حضارة وعلما وامنا ومنظار مصر التي تقاوم هذا الوباء الاخونجي الذي اجر نفسه ووكلها لكل اعداء الاسلام من يهود ومجوس ومغول
سوسن
ياقطوة🙀هذي نهاية (اللقافة) تحشرين نفسك في أماكن مجهولة وماتحسبين لـ(عواقبها)
رد
الكويت ماقفل لا بقالات ولا مجمعات ولا السوبرماركات ولا المطاعم والشركات شغاله والعماله ماهم قادرين عليهم كل حظرهم اعلام للعالم الصين طبقها وخلال شهرين سيطر عليه الاردن طبقها اسبوع وسيطر عليه وستة دول سيطرت عليه الحظر الجزئي هو الخطر بدال مالمواطن يتسوق خلال ٢٤ ساعه بدون زحمه خلوه خلال ٨ ساعات يجتمع عدد كبير وينتقل المرض بسرعه المرض خلال اسبوعين ينحصر وينتهي ويموت مشكلتنا التجار خايفين انهم يخسرون هذا مرض ولازم يتحملون مثل حرب الكويت الغني صار فقير والفقير صار غني هذا قضاء الله وقدره لازم يرضون فيه
رد
الكويت ماقفل لا بقالات ولا مجمعات ولا السوبرماركات ولا المطاعم والشركات شغاله والعماله ماهم قادرين عليهم كل حظرهم اعلام للعالم الصين طبقها وخلال شهرين سيطر عليه الاردن طبقها اسبوع وسيطر عليه وستة دول سيطرت عليه الحظر الجزئي هو الخطر بدال مالمواطن يتسوق خلال ٢٤ ساعه بدون زحمه خلوه خلال ٨ ساعات يجتمع عدد كبير وينتقل المرض بسرعه المرض خلال اسبوعين ينحصر وينتهي ويموت مشكلتنا التجار خايفين انهم يخسرون هذا مرض ولازم يتحملون مثل حرب الكويت الغني صار فقير والفقير صار غني هذا قضاء الله وقدره لازم يرضون فيه
أخر الأخبار
أم تحرج فتاة حسناء على الهواء
منذ 8 دقائق
206
حادث مروع لمواطن مع ابل سائبة
منذ 9 دقائق
206
اكرامية بالذهب للطفل الرضيع
منذ 10 دقائق
207
يافرحته بالراتب
منذ 11 دقيقة
244
يقول انه سواق ولكن !
منذ 12 دقيقة
229
عمالة يخالفون حظر التجول
منذ 14 دقيقة
223
بدر العامر:«يهود مصر رفضوا إقامة دولة لهم بفلسطين والإخوان أفسدوا الأمر»
منذ 15 دقيقة
1290
شاهد.. تركي آل الشيخ يستفز «سويلم» بفيديو لـ«غوميز»: «اعترف ارتبكت»
منذ 19 دقيقة
1529
استشاري نساء وتوليد يكشف عن التدابير الوقائية للمرأة الحامل (فيديو)
منذ 25 دقيقة
1294
رازان مغربي: «بحب أبرز منطقة الخسر وبشتري من محلات أطفال»
منذ 31 دقيقة
1496