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"سكني": 60% حجوزات وحدات ضاحية "السديم" السكنية بخميس مشيط

Time منذ 19 دقيقة
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"سكني": 60% حجوزات وحدات ضاحية "السديم" السكنية بخميس مشيط

الرياض (صدى):
سجلّت ضاحية السديم - إحدى المشاريع الكبرى لبرنامج سكني التابع لوزارة الإسكان - والواقعة في مدينة خميس مشيط، نسب حجوزات عالية تجاوزت 60% من الوحدات المتاحة حالياً، ويستمر حجز باقي الوحدات عبر تطبيق وموقع سكني الإلكتروني ضمن إجراءات سهلة تختصر الوقت والجهد واستحقاق فوري للأسر السعودية الراغبة في التملك بالاستفادة من خيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة إلكترونياً بهدف زيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030.

وأوضح "سكني" في بيان صحفي اليوم، أن الضاحية تمتد على مساحة تتجاوز 4,988,000 متر مربع في الجزء الشمالي من المحافظة، ومن المتوقع أن تضم نحو 6510 وحدات سكنية تحت الإنشاء بين شقق وفلل وتاون هاوس، يتم بناؤها بتقنيات القوالب النفقية (TF)،وبنماذج وتصاميم متنوعة تلبي تطلعات الأسر السعودية، وتستوعب الضاحية أكثر من 33 ألف نسمة في موقع إستراتيجي مميز يبعد 25 دقيقة عن مطار أبها ونحو 30 دقيقة عن جامعة الملك خالد.

وتتميز ضاحية السديم بكونها مجتمع سكني حضاري تتوفر فيه المرافق الأساسية من منشئات صحية وتعليمية وتجارية وترفيهية وحدائق خضراء تضمن تأمين أسلوب حياة عصري للسكن، بالإضافة لكونها تضم شوارع واسعة ومماشي رياضية، علاوة على تكامل البنية التحتية فيها من إمدادات المياه والكهرباء والإنارة والصرف الصحي، من خلال عدة مشاريع متاح منها مشروعي "واحة الخميس" و"تلال الخميس" وينفذهما القطاع الخاص ومتاحة للحجز الإلكتروني من قبل المستفيدين.

يُذكر أن الضواحي السكنية الكبرى التي أطلقتها وزارة الإسكان تعتبر نموذجاً رائداً للتطوير العقاري في المملكة، حيث قامت الوزارة بتخطيط وتطوير أراضي الضواحي السكنية، ليتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين المُعتمدين في القطاع الخاص، لتوفير آلاف الوحدات السكنية في مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية كمرحلة أولى، بمفهوم عصري للسكن يلبي حاجات الأسرة السعودية وتطلعاتها ويضم الخدمات والمرافق التعليمية والصحية والتجارية كافة، بالإضافة إلى المساحات الخضراء والمراكز الرياضية والترفيهية لتعزيز جودة الحياة.

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أحدث التعليقات

سوسن
اللي في بطنه (ريح) مـــــايستريح🤔
ابوبدر
ماهو جديد ونعرف هالشيء واجود واحد فيهم ما يستحق اكثر من 20 الف ريال رلتب شهري بس تعال اقنع المسؤولين والتجار والاندية اللي لاجل عنادهم اللاعب وصل لملايين واموال ما لقاها علي بابا في المغارة. حسبي الله وكفى. حنا نكرف وندرس وشهادات عليا وموظفين لا تأمين طبي ولا بدل سكن وراضين باقل القليل..راضين بها. وهذولا اللاعبين تجيه بالسنة 2 مليون قال لا جايني اكثر والا باترككم وهو من جنبها.
د محمد ماجد بخش
ترتيب وحدات الكتلة الممثلة بوحدات العناصر العددية على أنها وحدات كتلة مغناطيسية بنائية ممثلة بوحدات الثقل المكافيء العددية يمثل فقط للحالة الأرضية ويرتبط بعدد العناصر الممثلة لعدد وحدات العناصر ، وعدد وحدات العناصر الممثلة لعدد ذرات العنصر ، بذلك فإن إدارة التمثيل الإلكتروني عند تمثيل ارتباط العناصر ليس إلا بوحدات الفراغ المشاركة في تمثيل كل من وحدات العنصر الممثلة لوحدات الثقل ، ووحدات الفراغ العددي المكافئة الممثلة بوحدات المغناطيسية وآلية التمثيل تكون في آلية التعامل بتمثيل المحاور الممثلة لدرجات الثبات المغناطيسي والممثلة لدرجات التمثيل الثقالي التراكمي الممثل لذرة المركز ووحدة التمثيل البناء ، بينما الدجة المغناطيسية الممثلة بالمحور المشترك هي لمجموع الوحدات الممثلة لمحيط المركز الثقالي الفراغي الممثل بوحدات العنصر ، ووحدة مجموع ذرات العناصر هي ما يمثل للكتلة الكلية والدرجة المغناطيسية التابعة لها وليس أبناء وتمثيل بناء وحدات ثقل المركز المغناطيسي وبذلك فإن علم كيمياء الكم هو علم حسابي وليس عاما حقيقيا وأبرأ منه لصالح الثقالية الفراغية المغناطيسية المحورية العددية المكافئة
سوسن
تميم يزيد في (الخضوع)🤔 [مُكره] أخاك لابطل. بكرة (يذوب) الثلج و(يبان) المرج.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
سبحان الله العظيم

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