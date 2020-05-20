سيدة تلد طفل بعضويين ذكريين دون فتحة شرج 

القاهرة (صدى):
أنجبت سيدة طفل بعضوين ذكريين دون فتحة شرج في مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط.
وتفصيلا، فوجئ الأطباء عقب ولادة الطفل بوجود ذلك العيب الخلقي، واتضح أنه بعضوين ذكريين وخصيتين، دون فتحة شرج، وجرى إجراء جراحة سريعة له لعمل فتحة شرج جانبية من البطن مؤقتة لتساعده على الإخراج.
وتبين أن الطفل يعاني من تضخم في الكلية اليسرى وازدواج في القولون الهابط، حيث أنه جرى عمل أشعة مقطعية ورنين على البطن والقولون والمثانة ومجرى البول، وسيتم تحديد العضو الذكري الذي يحتوي على قناة مجرى البول والتي تقوم بنقل البول من المثانة إلى الخارج.
واتضح أن العضو الذكري غير المتصل بالمثانة والذي لا يحتوي على قناة مجرى بول سيتم غالبًا استئصاله، كما سيتم تصليح وتجميل المنطقة الخارجية للأعضاء التناسلية لتبدو مثل الأشخاص الطبيعية، خاصة وأن الطفل لديه ٢ كيس بكل منهما خصية سليمة كاملة النمو ليكون المجموع خصيتين، وسيتم تصليح الكيس ليبدو كأنه كيس واحد طبيعي.