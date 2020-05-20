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سيدة تلد طفل بعضويين ذكريين دون فتحة شرج 

Time منذ 14 دقيقة
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سيدة تلد طفل بعضويين ذكريين دون فتحة شرج 

القاهرة (صدى):
أنجبت سيدة طفل بعضوين ذكريين دون فتحة شرج في مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط.

وتفصيلا، فوجئ الأطباء عقب ولادة الطفل بوجود ذلك العيب الخلقي، واتضح أنه بعضوين ذكريين وخصيتين، دون فتحة شرج، وجرى إجراء جراحة سريعة له لعمل فتحة شرج جانبية من البطن مؤقتة لتساعده على الإخراج.

وتبين أن الطفل يعاني من تضخم في الكلية اليسرى وازدواج في القولون الهابط، حيث أنه جرى عمل أشعة مقطعية ورنين على البطن والقولون والمثانة ومجرى البول، وسيتم تحديد العضو الذكري الذي يحتوي على قناة مجرى البول والتي تقوم بنقل البول من المثانة إلى الخارج.

واتضح أن العضو الذكري غير المتصل بالمثانة والذي لا يحتوي على قناة مجرى بول سيتم غالبًا استئصاله، كما سيتم تصليح وتجميل المنطقة الخارجية للأعضاء التناسلية لتبدو مثل الأشخاص الطبيعية، خاصة وأن الطفل لديه ٢ كيس بكل منهما خصية سليمة كاملة النمو ليكون المجموع خصيتين، وسيتم تصليح الكيس ليبدو كأنه كيس واحد طبيعي.

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أحدث التعليقات

سوسن
اللي في بطنه (ريح) مـــــايستريح🤔
ابوبدر
ماهو جديد ونعرف هالشيء واجود واحد فيهم ما يستحق اكثر من 20 الف ريال رلتب شهري بس تعال اقنع المسؤولين والتجار والاندية اللي لاجل عنادهم اللاعب وصل لملايين واموال ما لقاها علي بابا في المغارة. حسبي الله وكفى. حنا نكرف وندرس وشهادات عليا وموظفين لا تأمين طبي ولا بدل سكن وراضين باقل القليل..راضين بها. وهذولا اللاعبين تجيه بالسنة 2 مليون قال لا جايني اكثر والا باترككم وهو من جنبها.
د محمد ماجد بخش
ترتيب وحدات الكتلة الممثلة بوحدات العناصر العددية على أنها وحدات كتلة مغناطيسية بنائية ممثلة بوحدات الثقل المكافيء العددية يمثل فقط للحالة الأرضية ويرتبط بعدد العناصر الممثلة لعدد وحدات العناصر ، وعدد وحدات العناصر الممثلة لعدد ذرات العنصر ، بذلك فإن إدارة التمثيل الإلكتروني عند تمثيل ارتباط العناصر ليس إلا بوحدات الفراغ المشاركة في تمثيل كل من وحدات العنصر الممثلة لوحدات الثقل ، ووحدات الفراغ العددي المكافئة الممثلة بوحدات المغناطيسية وآلية التمثيل تكون في آلية التعامل بتمثيل المحاور الممثلة لدرجات الثبات المغناطيسي والممثلة لدرجات التمثيل الثقالي التراكمي الممثل لذرة المركز ووحدة التمثيل البناء ، بينما الدجة المغناطيسية الممثلة بالمحور المشترك هي لمجموع الوحدات الممثلة لمحيط المركز الثقالي الفراغي الممثل بوحدات العنصر ، ووحدة مجموع ذرات العناصر هي ما يمثل للكتلة الكلية والدرجة المغناطيسية التابعة لها وليس أبناء وتمثيل بناء وحدات ثقل المركز المغناطيسي وبذلك فإن علم كيمياء الكم هو علم حسابي وليس عاما حقيقيا وأبرأ منه لصالح الثقالية الفراغية المغناطيسية المحورية العددية المكافئة
سوسن
تميم يزيد في (الخضوع)🤔 [مُكره] أخاك لابطل. بكرة (يذوب) الثلج و(يبان) المرج.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
سبحان الله العظيم

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