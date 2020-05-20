نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. خطوات التبرع في منصة تبرع الوطنية

Time منذ 59 دقيقة
Views 1518
شاهد.. خطوات التبرع في منصة تبرع الوطنية

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خطوات التبرع في منصة تبرع الوطنية التي تم إطلاقها اليوم.

وأوضح وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي إن إطلاق المنصة؛ يأتي بهدف حوكمة التبرعات وضمان وصولها لمستحقيها بكل يسر وسهولة.

ويمكن التبرع في المنصة الوطنية للتبرعات من خلال ما يلي:

الدخول على موقع منصة تبرع: هنا

استعراض فرص التبرع المتاحة.

تحديد قيمة التبرع.

إكمال خطوات التبرع.

ومنصة تبرع هي منصة رقمية تهدف لحوكمة التبرعات، ورفع تصنيف المملكة بمؤشر العطاء العالمي ليحقق كفاءة عمل القطاع غير الربحي، وستضم المنصة مبادرات المنظمات الأهلية المعتمدة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

سوسن
اللي في بطنه (ريح) مـــــايستريح🤔
ابوبدر
ماهو جديد ونعرف هالشيء واجود واحد فيهم ما يستحق اكثر من 20 الف ريال رلتب شهري بس تعال اقنع المسؤولين والتجار والاندية اللي لاجل عنادهم اللاعب وصل لملايين واموال ما لقاها علي بابا في المغارة. حسبي الله وكفى. حنا نكرف وندرس وشهادات عليا وموظفين لا تأمين طبي ولا بدل سكن وراضين باقل القليل..راضين بها. وهذولا اللاعبين تجيه بالسنة 2 مليون قال لا جايني اكثر والا باترككم وهو من جنبها.
د محمد ماجد بخش
ترتيب وحدات الكتلة الممثلة بوحدات العناصر العددية على أنها وحدات كتلة مغناطيسية بنائية ممثلة بوحدات الثقل المكافيء العددية يمثل فقط للحالة الأرضية ويرتبط بعدد العناصر الممثلة لعدد وحدات العناصر ، وعدد وحدات العناصر الممثلة لعدد ذرات العنصر ، بذلك فإن إدارة التمثيل الإلكتروني عند تمثيل ارتباط العناصر ليس إلا بوحدات الفراغ المشاركة في تمثيل كل من وحدات العنصر الممثلة لوحدات الثقل ، ووحدات الفراغ العددي المكافئة الممثلة بوحدات المغناطيسية وآلية التمثيل تكون في آلية التعامل بتمثيل المحاور الممثلة لدرجات الثبات المغناطيسي والممثلة لدرجات التمثيل الثقالي التراكمي الممثل لذرة المركز ووحدة التمثيل البناء ، بينما الدجة المغناطيسية الممثلة بالمحور المشترك هي لمجموع الوحدات الممثلة لمحيط المركز الثقالي الفراغي الممثل بوحدات العنصر ، ووحدة مجموع ذرات العناصر هي ما يمثل للكتلة الكلية والدرجة المغناطيسية التابعة لها وليس أبناء وتمثيل بناء وحدات ثقل المركز المغناطيسي وبذلك فإن علم كيمياء الكم هو علم حسابي وليس عاما حقيقيا وأبرأ منه لصالح الثقالية الفراغية المغناطيسية المحورية العددية المكافئة
سوسن
تميم يزيد في (الخضوع)🤔 [مُكره] أخاك لابطل. بكرة (يذوب) الثلج و(يبان) المرج.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
سبحان الله العظيم

أخر الأخبار

إصابة شخص إثر اصطدام 3 شاحنات على طريق "الطائف - الرياض"
إصابة شخص إثر اصطدام 3 شاحنات على طريق "الطائف - الرياض"
Time منذ دقيقة Views 1027
"الشمري" يكشف عن الأغذية المناسبة والأفضل لمصابي كورونا (فيديو)
"الشمري" يكشف عن الأغذية المناسبة والأفضل لمصابي كورونا (فيديو)
Time منذ 10 دقائق Views 1214
سيدة تلد طفل بعضويين ذكريين دون فتحة شرج 
سيدة تلد طفل بعضويين ذكريين دون فتحة شرج 
Time منذ 13 دقيقة Views 332
"سكني": 60% حجوزات وحدات ضاحية "السديم" السكنية بخميس مشيط
"سكني": 60% حجوزات وحدات ضاحية "السديم" السكنية بخميس مشيط
Time منذ 18 دقيقة Views 1205
متحدث "التجارة": إخراج زكاة الفطر من التمر أو الأرز إلكترونياً عبر "تبرع"
متحدث "التجارة": إخراج زكاة الفطر من التمر أو الأرز إلكترونياً عبر "تبرع"
Time منذ 27 دقيقة Views 1373
خديجة الوعل تتحدث عن الاساءة
خديجة الوعل تتحدث عن الاساءة
Time منذ 31 دقيقة Views 337
المذيعة نست انها على الهواء
المذيعة نست انها على الهواء
Time منذ 32 دقيقة Views 698
شاهد.. رحلة سليمان الراجحي لتدوين اسمه كأحد أثرياء الأرض
شاهد.. رحلة سليمان الراجحي لتدوين اسمه كأحد أثرياء الأرض
Time منذ 32 دقيقة Views 1535
اول مره تطبخ وجابت العيد
اول مره تطبخ وجابت العيد
Time منذ 34 دقيقة Views 262
مواطنة تتفاجئ بحادث امامها
مواطنة تتفاجئ بحادث امامها
Time منذ 34 دقيقة Views 250