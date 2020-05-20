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نصائح هامة لتسوق آمن عبر الإنترنت 

Time منذ ساعة
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نصائح هامة لتسوق آمن عبر الإنترنت 

الرياض (صدى):
وجهت البنوك بنصائح هامة لتسوق آمن عبر الإنترنت ومنها أولا.. تسوق من المواقع والمتاجر المعروفة والموثوقة ذات السمعة الجيدة.

ثانيا.. تحقق من معلومات الموقع الإلكتروني (رقم الهاتف، والعنوان، وعنوان البريد الإلكتروني إن أمكن.

ثالثا.. تجاهل عروض التسوق مجهولة المصدر التي تصل لبريدك الإلكتروني عبر روابط مشبوهة، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

رابعا.. يفضل عدم استخدام شبكات الاتصال اللاسلكية " واي فاي " عند التسوق عبر الإنترنت.

خامسا.. اطلع على تقييم العملاء وانطباعاتهم عن الموقع وتفاصيل المنتج ووصفه.

سادسا.. تأكد من تفعيل خاصية استلام إشعارات الرسائل البنكية عند إجراء أي عملية دفع إلكتروني.

سابعا.. تأكد من تفاصيل مشترياتك مثل التكلفة الفعلية والكمية الصحيحة التي قمت باختيارها من المتجر قبل إتمام عملية الشراء والدفع.

ثامنا.. اطلع جيدا على الشروط والأحكام التي تتضمن عملية الاسترجاع والاستبدال وتفاصيل الشحن، ولا تهمل قراءتها في كل مرة تقوم بعملية شراء عبر الإنترنت عبر المواقع المحمية.

تاسعا.. حماية ثلاثية الأبعاد سيصلك رمز التوثيق لعملية الشراء من الانترنت، حيث يوفر حماية ثلاثية الأبعاد عن طريق إرسال رسالة نصية للعميل تحتوي رقما سريا يستعمل لمرة واحدة فقط "OTP" لإتمام عملية الشراء، وبهذا سوف تحمي بطاقتك البنكية من عمليات الاحتيال الإلكترونية.

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أحدث التعليقات

سوسن
اللي في بطنه (ريح) مـــــايستريح🤔
ابوبدر
ماهو جديد ونعرف هالشيء واجود واحد فيهم ما يستحق اكثر من 20 الف ريال رلتب شهري بس تعال اقنع المسؤولين والتجار والاندية اللي لاجل عنادهم اللاعب وصل لملايين واموال ما لقاها علي بابا في المغارة. حسبي الله وكفى. حنا نكرف وندرس وشهادات عليا وموظفين لا تأمين طبي ولا بدل سكن وراضين باقل القليل..راضين بها. وهذولا اللاعبين تجيه بالسنة 2 مليون قال لا جايني اكثر والا باترككم وهو من جنبها.
د محمد ماجد بخش
ترتيب وحدات الكتلة الممثلة بوحدات العناصر العددية على أنها وحدات كتلة مغناطيسية بنائية ممثلة بوحدات الثقل المكافيء العددية يمثل فقط للحالة الأرضية ويرتبط بعدد العناصر الممثلة لعدد وحدات العناصر ، وعدد وحدات العناصر الممثلة لعدد ذرات العنصر ، بذلك فإن إدارة التمثيل الإلكتروني عند تمثيل ارتباط العناصر ليس إلا بوحدات الفراغ المشاركة في تمثيل كل من وحدات العنصر الممثلة لوحدات الثقل ، ووحدات الفراغ العددي المكافئة الممثلة بوحدات المغناطيسية وآلية التمثيل تكون في آلية التعامل بتمثيل المحاور الممثلة لدرجات الثبات المغناطيسي والممثلة لدرجات التمثيل الثقالي التراكمي الممثل لذرة المركز ووحدة التمثيل البناء ، بينما الدجة المغناطيسية الممثلة بالمحور المشترك هي لمجموع الوحدات الممثلة لمحيط المركز الثقالي الفراغي الممثل بوحدات العنصر ، ووحدة مجموع ذرات العناصر هي ما يمثل للكتلة الكلية والدرجة المغناطيسية التابعة لها وليس أبناء وتمثيل بناء وحدات ثقل المركز المغناطيسي وبذلك فإن علم كيمياء الكم هو علم حسابي وليس عاما حقيقيا وأبرأ منه لصالح الثقالية الفراغية المغناطيسية المحورية العددية المكافئة
سوسن
تميم يزيد في (الخضوع)🤔 [مُكره] أخاك لابطل. بكرة (يذوب) الثلج و(يبان) المرج.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
سبحان الله العظيم

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