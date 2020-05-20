اعتقال الخليفة المحتمل لـ "أبوبكر البغدادي" في العراق

بغداد (صدى):
أعلن جهاز المخابرات العراقي،اليوم، عن اعتقال الخليفة المحتمل لأبوبكر البغدادي حيث برز اسم العراقي عبد الله قرداش المكنى بـ”أبو عمر” والذي تولى منصب وزير “التفخيخ والانتحاريين” داخل داعش.
ورشح البغدادي، “أبو عمر قرداش”، خليفة له لزعامة التنظيم، حيث تمتد العلاقة بين البغدادي وقرداش، إلى نحو 16 عام حيث التقى الإرهابيان في سجن بوكا بمحافظة البصرة جنوب العراق، الذي كانت تديره القوات الأمريكية في حينها بعد عام 2003، وظلا فيه لسنوات سجناء؛ قبل أن يُطلق سراحهما، ويؤسس البغدادي تنظيم داعش في 2013.
“ويذكر أن قرداش” مولود عام 1976 في تلعفر غرب الموصل، وحصل على بكالوريوس في الشريعة من كلية الإمام الأعظم في الموصل، وبزغ في أوساط التنظيمات الإرهابية منذ عام 2003 حيث شغل منصب “شرعي عام” لتنظيم القاعدة الإرهابي.