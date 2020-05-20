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اعتقال الخليفة المحتمل لـ "أبوبكر البغدادي" في العراق

Time منذ ساعة
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اعتقال الخليفة المحتمل لـ "أبوبكر البغدادي" في العراق

بغداد (صدى):
أعلن جهاز المخابرات العراقي،اليوم، عن اعتقال الخليفة المحتمل لأبوبكر البغدادي حيث برز اسم العراقي عبد الله قرداش المكنى بـ”أبو عمر” والذي تولى منصب وزير “التفخيخ والانتحاريين” داخل داعش.

ورشح البغدادي، “أبو عمر قرداش”، خليفة له لزعامة التنظيم، حيث تمتد العلاقة بين البغدادي وقرداش، إلى نحو 16 عام حيث التقى الإرهابيان في سجن بوكا بمحافظة البصرة جنوب العراق، الذي كانت تديره القوات الأمريكية في حينها بعد عام 2003، وظلا فيه لسنوات سجناء؛ قبل أن يُطلق سراحهما، ويؤسس البغدادي تنظيم داعش في 2013.

“ويذكر أن قرداش” مولود عام 1976 في تلعفر غرب الموصل، وحصل على بكالوريوس في الشريعة من كلية الإمام الأعظم في الموصل، وبزغ في أوساط التنظيمات الإرهابية منذ عام 2003 حيث شغل منصب “شرعي عام” لتنظيم القاعدة الإرهابي.

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أحدث التعليقات

سوسن
اللي في بطنه (ريح) مـــــايستريح🤔
ابوبدر
ماهو جديد ونعرف هالشيء واجود واحد فيهم ما يستحق اكثر من 20 الف ريال رلتب شهري بس تعال اقنع المسؤولين والتجار والاندية اللي لاجل عنادهم اللاعب وصل لملايين واموال ما لقاها علي بابا في المغارة. حسبي الله وكفى. حنا نكرف وندرس وشهادات عليا وموظفين لا تأمين طبي ولا بدل سكن وراضين باقل القليل..راضين بها. وهذولا اللاعبين تجيه بالسنة 2 مليون قال لا جايني اكثر والا باترككم وهو من جنبها.
د محمد ماجد بخش
ترتيب وحدات الكتلة الممثلة بوحدات العناصر العددية على أنها وحدات كتلة مغناطيسية بنائية ممثلة بوحدات الثقل المكافيء العددية يمثل فقط للحالة الأرضية ويرتبط بعدد العناصر الممثلة لعدد وحدات العناصر ، وعدد وحدات العناصر الممثلة لعدد ذرات العنصر ، بذلك فإن إدارة التمثيل الإلكتروني عند تمثيل ارتباط العناصر ليس إلا بوحدات الفراغ المشاركة في تمثيل كل من وحدات العنصر الممثلة لوحدات الثقل ، ووحدات الفراغ العددي المكافئة الممثلة بوحدات المغناطيسية وآلية التمثيل تكون في آلية التعامل بتمثيل المحاور الممثلة لدرجات الثبات المغناطيسي والممثلة لدرجات التمثيل الثقالي التراكمي الممثل لذرة المركز ووحدة التمثيل البناء ، بينما الدجة المغناطيسية الممثلة بالمحور المشترك هي لمجموع الوحدات الممثلة لمحيط المركز الثقالي الفراغي الممثل بوحدات العنصر ، ووحدة مجموع ذرات العناصر هي ما يمثل للكتلة الكلية والدرجة المغناطيسية التابعة لها وليس أبناء وتمثيل بناء وحدات ثقل المركز المغناطيسي وبذلك فإن علم كيمياء الكم هو علم حسابي وليس عاما حقيقيا وأبرأ منه لصالح الثقالية الفراغية المغناطيسية المحورية العددية المكافئة
سوسن
تميم يزيد في (الخضوع)🤔 [مُكره] أخاك لابطل. بكرة (يذوب) الثلج و(يبان) المرج.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
سبحان الله العظيم

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