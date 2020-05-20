شاهد.. نجوم عالميون ينضمون إلى تحدي تركي آل الشيخ مع سعود السويلم

ماجد محمد (صدى):
انضم نجوم عالميون في مقدمتهم بوجبا وجيرو وبيرلو إلى ميسي وديبالا في تحدي تركي آل الشيخ مع سعود السويلم
وحظيت مباراة التحدي بين سعود السويلم رئيس نادي النصر السابق والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ومالك فريق الميريا الاسباني في البلاستيشن في التاسع والعشرين من رمضان باهتمام كبير على مستوى العالم سواء من نجوم الرياضة او الفن.
وكان الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، قد أطلق مبادرة دوري جود بالمشاركة مع وزارة الإسكان، ومشاركة الأندية الرياضية وجماهيرها وكل الرياضيين، لتوفير مساكن لمنصة جود الإسكان.