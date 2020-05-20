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محترف النصر يلقى إشادة واسعة عن مبادرته الإنسانية 

Time منذ ساعة
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محترف النصر يلقى إشادة واسعة عن مبادرته الإنسانية 

ماجد محمد (صدى):
حظيت مشاركة محترف نادي النصر، بيتروس ماتيوس، في حملة إنسانية للحد من الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت كافة دول العالم، بإعجاب الكثيرين من الجماهير الكروية.

وقامت أمانة الثقافة والسياحة والرياضة في البرازيل بحملة تهدف إلى جمع الطعام للرياضيين السابقين، فيما فيهم الحكام والمدربين والمديرين في جميع الرياضات، والتي صنعت تاريخ رياضة الهواة في مدينة جوازيرو البرازيلية، وقد تم تعليق كافة الأنشطة منذ مارس الماضي.

ويعتبر بيتروس محترف النصر أحد عوامل الجذب، إلى جانب وزير الخارجية سيرجيو فرنانديز ونائبي الولاية روبرتو كارلوس وكريسوستومو ليما. وقد أعلن وزير الخارجية سيرجيو فرنانديز صاحب المبادرة: الرياضيين متحدون للغاية وأنا أؤمن بالمشاركة الضخمة للصف لإنجاح الحملة.

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أحدث التعليقات

سوسن
اللي في بطنه (ريح) مـــــايستريح🤔
ابوبدر
ماهو جديد ونعرف هالشيء واجود واحد فيهم ما يستحق اكثر من 20 الف ريال رلتب شهري بس تعال اقنع المسؤولين والتجار والاندية اللي لاجل عنادهم اللاعب وصل لملايين واموال ما لقاها علي بابا في المغارة. حسبي الله وكفى. حنا نكرف وندرس وشهادات عليا وموظفين لا تأمين طبي ولا بدل سكن وراضين باقل القليل..راضين بها. وهذولا اللاعبين تجيه بالسنة 2 مليون قال لا جايني اكثر والا باترككم وهو من جنبها.
د محمد ماجد بخش
ترتيب وحدات الكتلة الممثلة بوحدات العناصر العددية على أنها وحدات كتلة مغناطيسية بنائية ممثلة بوحدات الثقل المكافيء العددية يمثل فقط للحالة الأرضية ويرتبط بعدد العناصر الممثلة لعدد وحدات العناصر ، وعدد وحدات العناصر الممثلة لعدد ذرات العنصر ، بذلك فإن إدارة التمثيل الإلكتروني عند تمثيل ارتباط العناصر ليس إلا بوحدات الفراغ المشاركة في تمثيل كل من وحدات العنصر الممثلة لوحدات الثقل ، ووحدات الفراغ العددي المكافئة الممثلة بوحدات المغناطيسية وآلية التمثيل تكون في آلية التعامل بتمثيل المحاور الممثلة لدرجات الثبات المغناطيسي والممثلة لدرجات التمثيل الثقالي التراكمي الممثل لذرة المركز ووحدة التمثيل البناء ، بينما الدجة المغناطيسية الممثلة بالمحور المشترك هي لمجموع الوحدات الممثلة لمحيط المركز الثقالي الفراغي الممثل بوحدات العنصر ، ووحدة مجموع ذرات العناصر هي ما يمثل للكتلة الكلية والدرجة المغناطيسية التابعة لها وليس أبناء وتمثيل بناء وحدات ثقل المركز المغناطيسي وبذلك فإن علم كيمياء الكم هو علم حسابي وليس عاما حقيقيا وأبرأ منه لصالح الثقالية الفراغية المغناطيسية المحورية العددية المكافئة
سوسن
تميم يزيد في (الخضوع)🤔 [مُكره] أخاك لابطل. بكرة (يذوب) الثلج و(يبان) المرج.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
سبحان الله العظيم

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