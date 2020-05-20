محترف النصر يلقى إشادة واسعة عن مبادرته الإنسانية 

ماجد محمد (صدى):
حظيت مشاركة محترف نادي النصر، بيتروس ماتيوس، في حملة إنسانية للحد من الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت كافة دول العالم، بإعجاب الكثيرين من الجماهير الكروية.
وقامت أمانة الثقافة والسياحة والرياضة في البرازيل بحملة تهدف إلى جمع الطعام للرياضيين السابقين، فيما فيهم الحكام والمدربين والمديرين في جميع الرياضات، والتي صنعت تاريخ رياضة الهواة في مدينة جوازيرو البرازيلية، وقد تم تعليق كافة الأنشطة منذ مارس الماضي.
ويعتبر بيتروس محترف النصر أحد عوامل الجذب، إلى جانب وزير الخارجية سيرجيو فرنانديز ونائبي الولاية روبرتو كارلوس وكريسوستومو ليما. وقد أعلن وزير الخارجية سيرجيو فرنانديز صاحب المبادرة: الرياضيين متحدون للغاية وأنا أؤمن بالمشاركة الضخمة للصف لإنجاح الحملة.