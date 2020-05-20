الحكومة الصينية تحذف دراسة تكشف عن العدد الحقيقي لمصابي كورونا

وكالات (صدى):
في الوقت الذي تعهد فيه مسؤولو ووهان باختبار جميع سكان المدينة البالغ عددهم 11 مليون نسمة وسط تفشي جديد لفيروس كورونا، ظهرت أنباء تفيد باحتمال إصابة 500000 شخص بالفيروس التاجي.
وفي الأسبوع الماضي، نشر موقع Caixin نتائج دراسة وبائية مصلية أجريت في أبريل على 11000 من سكان ووهان، ووجدوا أن خمسة إلى ستة بالمائة من الذين تم اختبارهم لديهم أجسام مضادة لـ COVID-19، إذا تم استقراء جميع سكان المدينة، فهذا يعني أن حوالي 500000 من سكان المدينة أصيبوا بالمرض.
بالنظر إلى أن الحكومة الصينية أبلغت عن 50.000 حالة فقط في ووهان، فإن هذا يعني أن 90 في المائة من الحالات لم يتم اكتشافها.
وسرعان ما انتشر الخبر بين مستخدمي الإنترنت الصينيين بأنه تم إزالة المقالات، ما أدى إلى سخرية الصينية من حكومتهم، إذ كتب أحد مستخدمي الإنترنت "الانفتاح والشفافية والمسؤولية" ، الصفات التي ادعى شي جين أن الصين حافظت عليها طوال الوباء خلال خطابه الافتتاحي في جمعية الصحة العالمية .
وكان قد تم إغلاق ووهان من 23 يناير إلى 8 أبريل، وهي فترة تمتد لأكثر من 70 يومًا؛ ومع ذلك لم تبلغ الحكومة عن حالات مؤكدة جديدة لمدة 36 يومًا حتى 9 مايو، إذ تم الإعلان عن خمس حالات مؤكدة جديدة و 11 حالة بدون أعراض.
تدعي الصين أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة من الفيروس التاجي على الصعيد الوطني منذ بداية تفشي المرض هو 82،960 ، مع 4،634 حالة وفاة، ولكن البيانات تعتبر متعمدة بأقل من قيمتها عمداً بهامش واسع.