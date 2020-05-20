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الحكومة الصينية تحذف دراسة تكشف عن العدد الحقيقي لمصابي كورونا

Time منذ ساعة
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الحكومة الصينية تحذف دراسة تكشف عن العدد الحقيقي لمصابي كورونا

وكالات (صدى):
في الوقت الذي تعهد فيه مسؤولو ووهان باختبار جميع سكان المدينة البالغ عددهم 11 مليون نسمة وسط تفشي جديد لفيروس كورونا، ظهرت أنباء تفيد باحتمال إصابة 500000 شخص بالفيروس التاجي.

وفي الأسبوع الماضي، نشر موقع Caixin نتائج دراسة وبائية مصلية أجريت في أبريل على 11000 من سكان ووهان، ووجدوا أن خمسة إلى ستة بالمائة من الذين تم اختبارهم لديهم أجسام مضادة لـ COVID-19، إذا تم استقراء جميع سكان المدينة، فهذا يعني أن حوالي 500000 من سكان المدينة أصيبوا بالمرض.

بالنظر إلى أن الحكومة الصينية أبلغت عن 50.000 حالة فقط في ووهان، فإن هذا يعني أن 90 في المائة من الحالات لم يتم اكتشافها.

وسرعان ما انتشر الخبر بين مستخدمي الإنترنت الصينيين بأنه تم إزالة المقالات، ما أدى إلى سخرية الصينية من حكومتهم، إذ كتب أحد مستخدمي الإنترنت "الانفتاح والشفافية والمسؤولية" ، الصفات التي ادعى شي جين أن الصين حافظت عليها طوال الوباء خلال خطابه الافتتاحي في جمعية الصحة العالمية .

وكان قد تم إغلاق ووهان من 23 يناير إلى 8 أبريل، وهي فترة تمتد لأكثر من 70 يومًا؛ ومع ذلك لم تبلغ الحكومة عن حالات مؤكدة جديدة لمدة 36 يومًا حتى 9 مايو، إذ تم الإعلان عن خمس حالات مؤكدة جديدة و 11 حالة بدون أعراض.

تدعي الصين أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة من الفيروس التاجي على الصعيد الوطني منذ بداية تفشي المرض هو 82،960 ، مع 4،634 حالة وفاة، ولكن البيانات تعتبر متعمدة بأقل من قيمتها عمداً بهامش واسع.

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أحدث التعليقات

سوسن
اللي في بطنه (ريح) مـــــايستريح🤔
ابوبدر
ماهو جديد ونعرف هالشيء واجود واحد فيهم ما يستحق اكثر من 20 الف ريال رلتب شهري بس تعال اقنع المسؤولين والتجار والاندية اللي لاجل عنادهم اللاعب وصل لملايين واموال ما لقاها علي بابا في المغارة. حسبي الله وكفى. حنا نكرف وندرس وشهادات عليا وموظفين لا تأمين طبي ولا بدل سكن وراضين باقل القليل..راضين بها. وهذولا اللاعبين تجيه بالسنة 2 مليون قال لا جايني اكثر والا باترككم وهو من جنبها.
د محمد ماجد بخش
ترتيب وحدات الكتلة الممثلة بوحدات العناصر العددية على أنها وحدات كتلة مغناطيسية بنائية ممثلة بوحدات الثقل المكافيء العددية يمثل فقط للحالة الأرضية ويرتبط بعدد العناصر الممثلة لعدد وحدات العناصر ، وعدد وحدات العناصر الممثلة لعدد ذرات العنصر ، بذلك فإن إدارة التمثيل الإلكتروني عند تمثيل ارتباط العناصر ليس إلا بوحدات الفراغ المشاركة في تمثيل كل من وحدات العنصر الممثلة لوحدات الثقل ، ووحدات الفراغ العددي المكافئة الممثلة بوحدات المغناطيسية وآلية التمثيل تكون في آلية التعامل بتمثيل المحاور الممثلة لدرجات الثبات المغناطيسي والممثلة لدرجات التمثيل الثقالي التراكمي الممثل لذرة المركز ووحدة التمثيل البناء ، بينما الدجة المغناطيسية الممثلة بالمحور المشترك هي لمجموع الوحدات الممثلة لمحيط المركز الثقالي الفراغي الممثل بوحدات العنصر ، ووحدة مجموع ذرات العناصر هي ما يمثل للكتلة الكلية والدرجة المغناطيسية التابعة لها وليس أبناء وتمثيل بناء وحدات ثقل المركز المغناطيسي وبذلك فإن علم كيمياء الكم هو علم حسابي وليس عاما حقيقيا وأبرأ منه لصالح الثقالية الفراغية المغناطيسية المحورية العددية المكافئة
سوسن
تميم يزيد في (الخضوع)🤔 [مُكره] أخاك لابطل. بكرة (يذوب) الثلج و(يبان) المرج.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
سبحان الله العظيم

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