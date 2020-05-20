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حكم التبرع بالدم للصائم والشروط الواجب توافرها في الشخص المتبرع

Time منذ ساعة
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حكم التبرع بالدم للصائم والشروط الواجب توافرها في الشخص المتبرع

علي القحطاني (صدى):
أثيرت تساؤلات عديدة عن حكم التبرع بالدم للصائم والشروط التي لابد من توافرها في الشخص المتبرع.

وأوضح مجلس الضمان الصحي عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر ":" يقال للصائم صوما واجبة لا تتبرع بالدم إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، حينها لا بأس للصائم في أن يتبرع بدمه، وعليه أن يفطر بعد تبرعه يأكل ويشرب بقية يومه ".

وأضاف المجلس:" يعتبر أنه أفطر للضرورة كإنقاذ الحريق والغريق "، لافتا إلي شروط لا بد من توافرها في الشخص المتبرع بالدم ومنها لا يشتكي من أي

مرض، العمر: من 17 - 10، نسبة الهيموجلوبين أعلى من 12.5 جرام، ضغط الدم بين لا يقل وزنه عن 50 كجم، انتظام دقات القلب بين 50- 100 في الدقيقة، لا تزيد درجة حرارته عن 37.5 درجة مئوية.

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أحدث التعليقات

سوسن
اللي في بطنه (ريح) مـــــايستريح🤔
ابوبدر
ماهو جديد ونعرف هالشيء واجود واحد فيهم ما يستحق اكثر من 20 الف ريال رلتب شهري بس تعال اقنع المسؤولين والتجار والاندية اللي لاجل عنادهم اللاعب وصل لملايين واموال ما لقاها علي بابا في المغارة. حسبي الله وكفى. حنا نكرف وندرس وشهادات عليا وموظفين لا تأمين طبي ولا بدل سكن وراضين باقل القليل..راضين بها. وهذولا اللاعبين تجيه بالسنة 2 مليون قال لا جايني اكثر والا باترككم وهو من جنبها.
د محمد ماجد بخش
ترتيب وحدات الكتلة الممثلة بوحدات العناصر العددية على أنها وحدات كتلة مغناطيسية بنائية ممثلة بوحدات الثقل المكافيء العددية يمثل فقط للحالة الأرضية ويرتبط بعدد العناصر الممثلة لعدد وحدات العناصر ، وعدد وحدات العناصر الممثلة لعدد ذرات العنصر ، بذلك فإن إدارة التمثيل الإلكتروني عند تمثيل ارتباط العناصر ليس إلا بوحدات الفراغ المشاركة في تمثيل كل من وحدات العنصر الممثلة لوحدات الثقل ، ووحدات الفراغ العددي المكافئة الممثلة بوحدات المغناطيسية وآلية التمثيل تكون في آلية التعامل بتمثيل المحاور الممثلة لدرجات الثبات المغناطيسي والممثلة لدرجات التمثيل الثقالي التراكمي الممثل لذرة المركز ووحدة التمثيل البناء ، بينما الدجة المغناطيسية الممثلة بالمحور المشترك هي لمجموع الوحدات الممثلة لمحيط المركز الثقالي الفراغي الممثل بوحدات العنصر ، ووحدة مجموع ذرات العناصر هي ما يمثل للكتلة الكلية والدرجة المغناطيسية التابعة لها وليس أبناء وتمثيل بناء وحدات ثقل المركز المغناطيسي وبذلك فإن علم كيمياء الكم هو علم حسابي وليس عاما حقيقيا وأبرأ منه لصالح الثقالية الفراغية المغناطيسية المحورية العددية المكافئة
سوسن
تميم يزيد في (الخضوع)🤔 [مُكره] أخاك لابطل. بكرة (يذوب) الثلج و(يبان) المرج.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
سبحان الله العظيم

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