حكم التبرع بالدم للصائم والشروط الواجب توافرها في الشخص المتبرع

علي القحطاني (صدى):
أثيرت تساؤلات عديدة عن حكم التبرع بالدم للصائم والشروط التي لابد من توافرها في الشخص المتبرع.
وأوضح مجلس الضمان الصحي عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر ":" يقال للصائم صوما واجبة لا تتبرع بالدم إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، حينها لا بأس للصائم في أن يتبرع بدمه، وعليه أن يفطر بعد تبرعه يأكل ويشرب بقية يومه ".
وأضاف المجلس:" يعتبر أنه أفطر للضرورة كإنقاذ الحريق والغريق "، لافتا إلي شروط لا بد من توافرها في الشخص المتبرع بالدم ومنها لا يشتكي من أي
مرض، العمر: من 17 - 10، نسبة الهيموجلوبين أعلى من 12.5 جرام، ضغط الدم بين لا يقل وزنه عن 50 كجم، انتظام دقات القلب بين 50- 100 في الدقيقة، لا تزيد درجة حرارته عن 37.5 درجة مئوية.