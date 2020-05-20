مدرب الاتحاد السابق: اللاعب العربي صعب للغاية في التعامل وينقصهم أساسيات كرة القدم

نواف السالم (صدى):
كشف مدرب نادي الاتحاد السابق، خوسيه لويس سييرا، رأيه في اللاعبين العرب بشكل عام، بعد تجربة السنوات الماضية، كاشفا عما يأمله في مستقبله المهني خلال الفترة المقبلة.
وقال مدرب الاتحاد السابق: اللاعب العربي صعب للغاية في التعامل. صحيح أنهم تطوروا بعض الشيء، وأصبحوا قادرون على المنافسة. لكن ينقصهم العديد من الأمور في أساسيات كرة القدم”.
وعن مستقبله والحد الأدنى من المتطلبات لاختيار فريق جديد قال “أعتقد أن أحد الأشياء التي أفكر فيها هو المكان الذي أريد أن أعمل فيه، وانظر إلى الموارد التي يتعين على الأندية توفيرها من أجل استقدام اللاعبين، ورؤية البنية التحتية للعمل”.