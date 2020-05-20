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"التقاعد": خدمة العملاء مستمرة خلال إجازة عيد الفطر المبارك

Time منذ ساعتين
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"التقاعد": خدمة العملاء مستمرة خلال إجازة عيد الفطر المبارك

الرياض (صدى):
أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن مركز الاتصال الهاتفي مستمر بخدمة العملاء خلال إجازة عيد الفطر المبارك عبر أرقام مركز الاتصال: 920014000-8001248889 .

وبينت المؤسسة أن استمرار تقديم خدماتها للعملاء عبر مركز الاتصال خلال إجازة عيد الفطر المبارك يأتي حرصاً منها على تقديم الخدمات المتميزة لجميع عملائها والإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم وتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم.

وأفادت "التقاعد" أن مركز الاتصال سيعمل من تاريخ 28 وحتى 30 من رمضان على فترتين: الفترة الأولى تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساءً، أما الفترة الثانية فتبدأ

من الساعة التاسعة مساءً وحتى الواحدة صباحاً.

وأضافت المؤسسة أنه سيتم إغلاق مركز الاتصال ليوم واحد وهو يوم العيد بحيث يستأنف عمله من ثاني أيام عيد الفطر المبارك وستكون فترة العمل اعتباراً من الثاني وحتى السابع من شوال من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً عدا يوم الجمعة سيكون العمل من الساعة الثانية مساء وحتى العاشرة مساء.

مما يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد أتاحت لعملائها الاستفادة من خدماتها الإلكترونية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بشكل ذاتي ومباشر، بما يتيح للعميل إنجاز كافة تعاملاته مع المؤسسة بكل يسر وسهولة من خلال بوابة "التقاعد" الالكترونية www.pension.gov.sa.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
ماهو جديد ونعرف هالشيء واجود واحد فيهم ما يستحق اكثر من 20 الف ريال رلتب شهري بس تعال اقنع المسؤولين والتجار والاندية اللي لاجل عنادهم اللاعب وصل لملايين واموال ما لقاها علي بابا في المغارة. حسبي الله وكفى. حنا نكرف وندرس وشهادات عليا وموظفين لا تأمين طبي ولا بدل سكن وراضين باقل القليل..راضين بها. وهذولا اللاعبين تجيه بالسنة 2 مليون قال لا جايني اكثر والا باترككم وهو من جنبها.
د محمد ماجد بخش
ترتيب وحدات الكتلة الممثلة بوحدات العناصر العددية على أنها وحدات كتلة مغناطيسية بنائية ممثلة بوحدات الثقل المكافيء العددية يمثل فقط للحالة الأرضية ويرتبط بعدد العناصر الممثلة لعدد وحدات العناصر ، وعدد وحدات العناصر الممثلة لعدد ذرات العنصر ، بذلك فإن إدارة التمثيل الإلكتروني عند تمثيل ارتباط العناصر ليس إلا بوحدات الفراغ المشاركة في تمثيل كل من وحدات العنصر الممثلة لوحدات الثقل ، ووحدات الفراغ العددي المكافئة الممثلة بوحدات المغناطيسية وآلية التمثيل تكون في آلية التعامل بتمثيل المحاور الممثلة لدرجات الثبات المغناطيسي والممثلة لدرجات التمثيل الثقالي التراكمي الممثل لذرة المركز ووحدة التمثيل البناء ، بينما الدجة المغناطيسية الممثلة بالمحور المشترك هي لمجموع الوحدات الممثلة لمحيط المركز الثقالي الفراغي الممثل بوحدات العنصر ، ووحدة مجموع ذرات العناصر هي ما يمثل للكتلة الكلية والدرجة المغناطيسية التابعة لها وليس أبناء وتمثيل بناء وحدات ثقل المركز المغناطيسي وبذلك فإن علم كيمياء الكم هو علم حسابي وليس عاما حقيقيا وأبرأ منه لصالح الثقالية الفراغية المغناطيسية المحورية العددية المكافئة
سوسن
تميم يزيد في (الخضوع)🤔 [مُكره] أخاك لابطل. بكرة (يذوب) الثلج و(يبان) المرج.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
سبحان الله العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يجزاك خير الجزاء يا شيخ

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