شاهد.. لقطات عفوية وكوميدية لمكة محمد صلاح في بث مباشر لوالدها

وكالات (صدى):
تصدر محمد صلاح وابنة مكة منصة " تويتر" بعد بث مباشر لنجم ليفربول مع عدد من الأطفال المصريين.
وظهرت مكة في البث المباشر بلقطات عفوية وأحاديث كوميدية؛ حيث قاطعت والدها لأكثر من مرة بشكل طريف أثار إعجاب محبيه.
وأكد "صلاح" خلال البث على أن :"أصعب مباراة في مسيرتي كانت ضد الكونغو الديمقراطية في تصفيات مونديال 2018. وأجمل احتفال لي كان بعد هدفي في توتنهام بنهائي دوري الأبطال الموسم الماضي".
وأضاف على جانب أخر: أعتاد على التدريب في المنزل، في الأوقات العادية، بغض النظر عن الظروف الحالية، دائمًا ما أتدرب في المنزل حتى بعد عودتي من التدريبات في النادي.