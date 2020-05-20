الشرطة التركية تقتحم مقر حزب للأكراد وتعتقل أعضاءه(فيديو)

أنقرة (صدى):
أظهر مقطع فيديو الشرطة التركية وهي تقتحم مقر حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للاكراد بأنقرة وتعتقل ٨ من أعضاء الحزب.
وظهر في الفيديو ضربهم واقتيادهم لمقر الشرطة، كما تم اعتقال المديرين التنفيذيين في اتحاد النقابات العمالية، الذين أرادوا ترك أكاليل الزهور في ميدان تقسيم للاحتفال بيوم عيد العمال فى تركيا، وكان عددهم 25 شخصًا، بعد تدخل عنيف من الشرطة التركية.
وتم اعتقال 14 شخصًا، بما في ذلك الرئيس العام للاتحاد أرزو شاركزأوغلو والسكرتير العام عدنان سردار أوغلو، ورؤساء الإتحادات النقابية التابعة للاتحاد، كما تم تحطيم إكاليل الزهور التى قام أعضاء الاتحاد بوضعها احتفالا بيوم العمال.
ويذكر أن الشرطة التركية قامت بإغلاق الطرق المؤدية إلى ساحة تقسيم بالحواجز ووضع الموانع أمام مبنى مقر اتحاد النقابات العمالية والمناطق المحيطة به في منطقة بشيكتاش منذ الساعات الأولى من صباح يوم أمس.