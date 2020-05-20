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عقوبات صارمة على التجمعات العمالية

Time منذ 8 دقائق
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عقوبات صارمة على التجمعات العمالية

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الداخلية، عقوبة التجمعات العمالية -( أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات، أو المزارع، ونحوها خلاف مساكنهم )-.

وفي المرة الأولى ستكون العقوبة على المنشأة أو المسؤول غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، و100 ألف في المرة الثانية، وفي المرة الثالثة سيتم مضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول إلى النيابة العامة.

وبشأن الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب في ذلك، فسيتم المعاقبة بغرامة مالية قدرها 5 آلاف في المرة الأولى، و10 آلاف في المرة الثانية، والإحالة إلى النيابة العامة في المرة الثالثة.

وفي حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية سيتم إغلاق المنشأة ستة أشهر، وإذا كان المخالف من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائيا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.

ونبهت على كل من يعلم عن أي تجمع مخالف إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه، وذلك على الرقم المجاني (999) في جميع مناطق المملكة، باستثناء منطقة مكة المكرمة، فيكون الإبلاغ على الرقم (911).

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الحمد لله علي سلامتهم
نجاة محمد
بالعافية عليهم و ربنا يحفظهم
سرورالرشيدي
تشكر
البرفسور احمد
هل به اكبر دختور يستطيع يناقش البرفسور حول الحضر.....؟ النتائج ستبهر العالم والكل سيطبقها....
خليل
كذا الخطأ على راعي السياره لانه بالنهار لو كان بالليل يكون على صاحب الابل

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