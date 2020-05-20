قائد المركبة يدفع الدية في حالة وقوع حادثة بسبب تلف في سيارته

فهد القزيز (صدى):
تقع الكثير من حوادث السيارات التي تتسبب في وفاة البعض داخل تلك السيارات، وفي هذه الحالات لا يعلم الكثير ما هي الجهة المطالبة بدفع الدية، هل التأمين أم قائد المركبة.
وقي هذا الصدد إذا كان هناك شخص لديه مركبة ايجار منتهي بالتمليك وحصل عليها حادث انقلاب وتوفي معه أحد الركاب وكان الحادث نتيجة «بنشر كفر» وقررت شركة التامين أن المركبة (تالف) سيكون قائد المركبة من عليه دفع الدية.
ويرجع هذا إلى أن تأمين سيارات البنوك لا يمتد للديات ،وانما يقتصر على المركبة وياخذ مبلغ التأمين المؤجر (البنك).