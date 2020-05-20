حقيقة توقيع الراحل “صالح كامل” عقد نظافة الحرمين مقابل ريال واحد سنويا

علي القحطاني (صدى):
حذف الإعلامي مفيد النويصر، مقدم برنامج “اللقاء من الصفر”، تغريدة كتبها، زعم فيها أن رجل الأعمال صالح كامل، والذي وافته المنية منذ أيام نتيجة لسكتة قلبية، وقع عقد نظافة الحرمين الشريفين مقابل ريال واحد سنويا.
وعاد “النويصر” ونشر تغريدة جديدة أكد فيها أن ما ذكره عن الراحل غير صحيح، مؤكدا أن ما دفعه لنشر المعلومة هو اتصاله بأحد المقربين من مكتب “صالح”.
وقال الإعلامي: اليوم عاودت التأكد مرة أخرى من أحد موظفيه ونفى صحتها، وعليه أعتذر عن الخطأ في المعلومة وأسأل الله لي وله ولكم العفو والمغفرة.