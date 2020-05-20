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اندلاع حريق في منزل بحي النسيم الغربي بالرياض (صور)
منذ 38 دقيقة
1298
حمود العنزي (صدى):
اندلع حريق، اليوم الأربعاء، في منزل بحي النسيم الغربي في الرياض حيث تم احتجاز عائلة مكونة من 8 أشخاص.
وتمكنت فرق الدفاع المدني بالرياض من إخماد فور تلقيها البلاغ وتم إنقاذ العائلة وهم بصحة جيدة.
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أحدث التعليقات
نجاة محمد
الحمد لله علي سلامتهم
نجاة محمد
بالعافية عليهم و ربنا يحفظهم
سرورالرشيدي
تشكر
البرفسور احمد
هل به اكبر دختور يستطيع يناقش البرفسور حول الحضر.....؟ النتائج ستبهر العالم والكل سيطبقها....
خليل
كذا الخطأ على راعي السياره لانه بالنهار لو كان بالليل يكون على صاحب الابل
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