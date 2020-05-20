نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

اندلاع حريق في منزل بحي النسيم الغربي بالرياض (صور)

Time منذ 38 دقيقة
Views 1298
اندلاع حريق في منزل بحي النسيم الغربي بالرياض (صور)

حمود العنزي (صدى):
اندلع حريق، اليوم الأربعاء، في منزل بحي النسيم الغربي في الرياض حيث تم احتجاز عائلة مكونة من 8 أشخاص.

وتمكنت فرق الدفاع المدني بالرياض من إخماد فور تلقيها البلاغ وتم إنقاذ العائلة وهم بصحة جيدة.

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

نجاة محمد
الحمد لله علي سلامتهم
نجاة محمد
بالعافية عليهم و ربنا يحفظهم
سرورالرشيدي
تشكر
البرفسور احمد
هل به اكبر دختور يستطيع يناقش البرفسور حول الحضر.....؟ النتائج ستبهر العالم والكل سيطبقها....
خليل
كذا الخطأ على راعي السياره لانه بالنهار لو كان بالليل يكون على صاحب الابل

أخر الأخبار

عقوبات صارمة على التجمعات العمالية
عقوبات صارمة على التجمعات العمالية
Time منذ 7 دقائق Views 1150
بالفيديو.. لحظة هطول أمطار خفيفة على المدينة المنورة 
بالفيديو.. لحظة هطول أمطار خفيفة على المدينة المنورة 
Time منذ 10 دقائق Views 1132
شاهد.. رعب شديد من محيي إسماعيل في مواجهة رامز جلال
شاهد.. رعب شديد من محيي إسماعيل في مواجهة رامز جلال
Time منذ 10 دقائق Views 1113
قائد المركبة يدفع الدية في حالة وقوع حادثة بسبب تلف في سيارته
قائد المركبة يدفع الدية في حالة وقوع حادثة بسبب تلف في سيارته
Time منذ 17 دقيقة Views 1286
إصابات في حادث اصطدام مركبة بميسان
إصابات في حادث اصطدام مركبة بميسان
Time منذ 20 دقيقة Views 1209
توكلنا: يجب إصدار تصريح تنقل مستقل لكل فرد في المركبة
توكلنا: يجب إصدار تصريح تنقل مستقل لكل فرد في المركبة
Time منذ 21 دقيقة Views 1301
حقيقة توقيع الراحل “صالح كامل” عقد نظافة الحرمين مقابل ريال واحد سنويا
حقيقة توقيع الراحل “صالح كامل” عقد نظافة الحرمين مقابل ريال واحد سنويا
Time منذ 24 دقيقة Views 1596
مدير الكرة بالهلال:«المجد والتاريخ الكروي حققته مع الاتحاد»
مدير الكرة بالهلال:«المجد والتاريخ الكروي حققته مع الاتحاد»
Time منذ 26 دقيقة Views 1308
بالفيديو.. تفاصيل حلقة صلاح تيزاني مع غيث 
بالفيديو.. تفاصيل حلقة صلاح تيزاني مع غيث 
Time منذ 28 دقيقة Views 1187
بالفيديو.. فاعل خير يشتري كمية كبيرة من الخبز يوميًا ويتركه للمحتاج منذ بداية الأزمة
بالفيديو.. فاعل خير يشتري كمية كبيرة من الخبز يوميًا ويتركه للمحتاج منذ بداية الأزمة
Time منذ 29 دقيقة Views 1413