أسباب تخفض الاستهلاك الشهري للسخان

علي القحطاني (صدى):
أزاح مختصون في مركز كفاءة الطاقة " كفاءة " النقاب عن أسباب تسهم في خفض الاستهلاك الشهري للسخان.
وتمثلت الأسباب في اختيار المستوى الأعلى في بطاقة كفاءة الطاقة، واختيار الحجم المناسب للاحتياج، ووضع السخان على درجة 60، والحرص على الصيانة الدورية، وإطفاء السخان في حال عدم استخدامه فترة طويلة.
وجاء ذلك في الوقت الذي تودع فيه جميع مناطق المملكة فصل الشتاء منذ أكثر من شهر، حيث مازالت السخانات في أغلب المنازل تعمل بوضع التشغيل؛ إما بسبب الإهمال أو النسيان رغم لهيب الصيف ودرجة حرارته العالية.