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زيدان: التوقف جعلنا أكثر تحمسًا للفوز

Time منذ 49 دقيقة
Views 1289
زيدان: التوقف جعلنا أكثر تحمسًا للفوز

وكالات (صدى):
أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، على أن الملكي سيسعى للفوز بكافة الألقاب الممكنة لأن ذلك في جينات النادي.

وقال زيدان: يسعدني أن أتمكن من العمل مع لاعبي فريقي بعد ستين يومًا من الغياب. كلنا سعداء بالعودة. لقد خططنا للتدريب البدني في المنازل. لقد كانوا في حالة جيدة

وتابع: يجب أن تفكر بشكل إيجابي. يرى اللاعبون أن هناك 11 مباراة متبقية ويريدون الانتهاء منها بقوة للفوز باللقب. إن الفوز بالألقاب في الحمض النووي للنادي.

واستكمل: "ويسعدنا أن نكون معا، لنستمتع بما نحب. لقد كان الأسبوع جيدا جدا للعمل ، على الرغم من أنه في مجموعات صغيرة. ولكن يمكننا أن نفعل شيئا أكثر خططية. أرى الفريق أفضل هذا الأسبوع".

ويتأخر ريال مدريد بطل أوروبا 13 مرة بفارق نقطتين عن برشلونة في صدارة الليغا قبل توقف المسابقة في منتصف مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الحمد لله علي سلامتهم
نجاة محمد
بالعافية عليهم و ربنا يحفظهم
سرورالرشيدي
تشكر
البرفسور احمد
هل به اكبر دختور يستطيع يناقش البرفسور حول الحضر.....؟ النتائج ستبهر العالم والكل سيطبقها....
خليل
كذا الخطأ على راعي السياره لانه بالنهار لو كان بالليل يكون على صاحب الابل

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