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منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 29 مواطنًا ومقيمًا لتبرعهم بالدم 50 مرة

Time منذ ساعة
Views 1300
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 29 مواطنًا ومقيمًا لتبرعهم بالدم 50 مرة

الرياض (صدى):
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- , على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ ( 29 ) مواطنًا ومقيماً لقاء تبرع كل واحد منهم بالدم 50 مرة .

وفيما يلي أسماء المتبرعين وهم :العميد الركن البحري سلطان الشمري , عبدالجبار عبدالكريم , سعيد باعباد , الهادي حسن القرضي , عبدالعزيز الهزاع , الرقيب عدنان الحمود , أحمد طويلي , الرقيب الأول محمد العنزي , سطام الملحم , الرائد سطام الدويش , محمد عيسى , بندر العبدالجبار , الرقيب شباب المالكي , زياد الحربي , المقدم محمد القحطاني , المقدم محمد الأحمري , هاني بخاري , فيصل مرق , وسام بوشه , سلطان عبدالرحيم , حسام عبدالفتاح , ريان السليماني , إبراهيم التميمي , ثابت الخيبري , جهاد العوض , أحمد الهايم , عاشق محمد , المقدم البحري محمد الحصان , أحمد الزهراني .

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الحمد لله علي سلامتهم
نجاة محمد
بالعافية عليهم و ربنا يحفظهم
سرورالرشيدي
تشكر
البرفسور احمد
هل به اكبر دختور يستطيع يناقش البرفسور حول الحضر.....؟ النتائج ستبهر العالم والكل سيطبقها....
خليل
كذا الخطأ على راعي السياره لانه بالنهار لو كان بالليل يكون على صاحب الابل

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