قطر تتجسس على شعبها عبر تطبيق والسجن والغرامة عقوبة من لا يثبته على الهاتف

ماجد القزيز (صدى):
في سقطة جديدة من السقطات القطرية، ألزم النظام الفاسد المواطنين والمقيمين بتحميل تطبيق أطلقت عليه "احتراز"، وذلك لتتبع آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد، حسبما زعمت وكالة الأنباء القطرية.
وقال النظام القطري إنه في حال مخالفة أمر التثبيت فسيتعرض الشخص للحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين
وفتح مغردون قطريون النار على الحكومة متهمين النظام بمحاولة التجسس على بياناتهم عبر طلب التطبيق الولوج إلى جهات الاتصال ومعرض الصور والفيديوهات والرسائل، وانتهاك خصوصياتهم، عند تثبيته.
ولم يعارض البعض في البداية باعتباره تطبيق يساهم في تزويد معلوماتهم في أزمة كورونا إلا أنه بدأت، تساؤلات حول السبب في طلب التطبيق أذونات للدخول إلى الملفات الخاصة من جهات اتصال وصور وفيديوهات على الجوال.
ومن جانبه علق خالد الهيل المعارض القطري، قائلا: "ننصح جميع مواطني دولة قطر بتخصيص جهاز لايتم استخدامه البتة ويتم إغلاقه لتحميل تطبيق احتراز التجسسي والذي يخول مركز أمن المعلومات بالتنصت والتجسس على المواطنين خصوصاً ان تحميله أصبح إجبارياً. خصوصيتكم يتم الاعتداء عليها ارفضوا هذا القرار وأنصح بمراوغتهم".
وتابعً: "لم يعجبهم التحكم بشعب قطر بل مصرين على امتلاكهم وتقييد حرياتهم. سقوط النظام بات وشيكاً.. يدعون إنه لمصلحتك والحقيقة إنه لتقييد حريتك والتجسس عليك.. تطبيق احتراز مرفوض قطعاً".