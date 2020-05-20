5 غرف تقترح حلولًا لمواجهة تداعيات كورونا على قطاع الحج والعمرة

علي القحطاني (صدى):
بدأت لغرفة التجارية في كل من مكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، والطائف، وينبع، في إعداد دراسة حول الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا على قطاع الحج والعمرة والزيارة، وقدمت عددًا من المقترحات لمواجهة الجائحة.
وتضمنت المقترحات، إعانة عاجلة للشركات تمثل المصروفات التشغيلية الأساسية لـ6 أشهر، والسماح بفسخ العقود الإيجارية للمنشآت السياحية لبقية المدة لتعذر الانتفاع بالعقار، وإسقاط 75% من إيجار الفنادق لسنة 1441 تمثل نسبة الإيراد للفترة التي توقف بها النشاط، وتسهيل سفر العاملين في القطاع من المقيمين وتجديد إقاماتهم مجانا لعام ونصف العام، وإجراء خروج وعودة مجانا.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، هشام كعكي، إن الغرف المعنية ستبدأ بتحديد التحديات الحالية، والقطاعات الأكثر تضررًا، ومسببات الضرر للقطاعات المعنية، ثم تحديد الآثار الاقتصادية المباشرة، وتحليل المبادرات التي قدمتها الدولة ومدى الاستفادة منها، ثم تحديد شركاء النجاح من القطاعين العام والخاص.
في حين قال رئيس مجلس إدارة الغرفة بالمدينة المنورة منير بن سعد، إن حجم استثمارات الملاك بالقطاع يزيد على تريليون ريال، وحجم استثمار المستأجرين يصل إلى 35 مليار ريال سنويًا، ويصل حجم القوى العاملة فيه إلى نحو 500 ألف شخص.
وأشار إلى أن تشخيص الأضرار الواقعة على قطاع الإيواء، والذي يتكون من 309 آلاف غرفة ووحدة سكنية في مكة المكرمة، و70 ألف غرفة ووحدة سكنية بالمدينة المنورة، يتطلب حصرا واستبانات وإحصاءات من كافة المستثمرين في القطاع تقوم به الجهات ذات العلاقة.