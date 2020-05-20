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بول بوغبا يدعم سعود آل سويلم ضد تركي آل الشيخ (فيديو)

Time منذ ساعة
Views 1696
بول بوغبا يدعم سعود آل سويلم ضد تركي آل الشيخ (فيديو)

ماجد محمد (صدى):
دخل الفرنسي بول بوغبا، نجم نادي مانشستر يونايتد والمنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، على خط التحدي الذي أطلقه رئيس النصر السابق، سعود السويلم، مع تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، مالك نادي ألميريا الإسباني.

وظهر بول بوغبا في مقطع فيديو له، وهو يدعم السويلم في المباراة الخيرية.

يذكر أن هذا التحدي قد شهد تفاعلًا كبيرًا من نجوم العالم، إذ أعلن نجم يوفنتوس، باولو ديبالا وأسطورة ريال مدريد روبرتو كارلوس عن دعمهم لرئيس النصر السابق، بينما دعم نجم برشلونة ليونيل ميسي تركي آل الشيخ.

وكان رئيس النصر السابق، قد تحدى تركي آل الشيخ على مباراة في البلايستيشن خيرية، وقال: “ وتكون المباراة بمشاركة الجميع لتوفير أكثر من مسكن لصالح منصة جود الإسكان.. والوعد 29 رمضان إذا قبل التحدي ” .

ورد تركي آل الشيخ قائلًا: “ قبلت التحدي يالشامخ لصالح منصة جود الإسكان وبأخذ ألميريا وتأخذ النصر وأتحداك بعد ولصالح المباراة أدعم المنصة بمليون ريال.. والوعد مثل ما حددت 29 رمضان وبشرط تكون بث مباشر للجميع ” .

 

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الحمد لله علي سلامتهم
نجاة محمد
بالعافية عليهم و ربنا يحفظهم
سرورالرشيدي
تشكر
البرفسور احمد
هل به اكبر دختور يستطيع يناقش البرفسور حول الحضر.....؟ النتائج ستبهر العالم والكل سيطبقها....
خليل
كذا الخطأ على راعي السياره لانه بالنهار لو كان بالليل يكون على صاحب الابل

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