"أدوريز" يعتزل كرة القدم

وكالات (صدى):
كشف الإسباني أريتز أدوريز قائد فريق أتلتيك بيلباو، عن اعتزاله كرة القدم، اليوم الأربعاء.
وقال أدوريز (39 عاماً) في بيان له: " لقد حان الوقت، من المؤكد أنني كنت سأنهي مسيرتي يوماً ما، وهذا ما يحدث، أخبرني الأطباء أن علي إجراء عملية معقدة، حتى أستطيع التحرك بشكل طبيعي مستقبلاً " .
وأضاف: " للأسف، جسدي قال كفى، آسف جداً لأنه لم يعد بإمكاني لا مساعدة زملائي في الفريق، أشعر بقسوة الموقف ومرارته، ولكن هكذا هي حياة الرياضيين، وكما عشنا أجمل قصصها، علينا تقبل صعوباتها " .
يذكر أنه بدأ رحلته الاحترافية في عام 1999، قبل 21 عاماً.