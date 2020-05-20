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"أدوريز" يعتزل كرة القدم

Time منذ ساعة
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"أدوريز" يعتزل كرة القدم

وكالات (صدى):
كشف الإسباني أريتز أدوريز قائد فريق أتلتيك بيلباو، عن اعتزاله كرة القدم، اليوم الأربعاء.

وقال أدوريز (39 عاماً) في بيان له: " لقد حان الوقت، من المؤكد أنني كنت سأنهي مسيرتي يوماً ما، وهذا ما يحدث، أخبرني الأطباء أن علي إجراء عملية معقدة، حتى أستطيع التحرك بشكل طبيعي مستقبلاً " .

وأضاف: " للأسف، جسدي قال كفى، آسف جداً لأنه لم يعد بإمكاني لا مساعدة زملائي في الفريق، أشعر بقسوة الموقف ومرارته، ولكن هكذا هي حياة الرياضيين، وكما عشنا أجمل قصصها، علينا تقبل صعوباتها " .

يذكر أنه بدأ رحلته الاحترافية في عام 1999، قبل 21 عاماً.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الحمد لله علي سلامتهم
نجاة محمد
بالعافية عليهم و ربنا يحفظهم
سرورالرشيدي
تشكر
البرفسور احمد
هل به اكبر دختور يستطيع يناقش البرفسور حول الحضر.....؟ النتائج ستبهر العالم والكل سيطبقها....
خليل
كذا الخطأ على راعي السياره لانه بالنهار لو كان بالليل يكون على صاحب الابل

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