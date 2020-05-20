حساب المواطن يوضح إمكانية استقبال طلبات التسجيل الجديدة

عادل الحربي (صدى):
أوضح برنامج حساب المواطن، أن طلبات التسجيل الجديدة في البرنامج متوقفة حالياً إلى أن يتم مراجعة ضوابط البرنامج في المستقبل.
وجاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيدة قالت خلاله: “أنا مسجلة مع الوالد هل يمكنني التسجيل وحدي بدون ما يوقف حساب الوالد؟”.
ورد البرنامج قائلا “التسجيل في البرنامج متوقف إلى أن تتم مراجعة ضوابط البرنامج مستقبلاً، حيث كان التسجيل متاح منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 إلى دفعة 28 من شهر مارس 2020 لمن شملهم الدعم ودرست أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين”.