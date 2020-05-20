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مقطع قديم للحرم النبوي الشريف لموسم الحج قبل نصف قرن

Time منذ ساعة
Views 1695
مقطع قديم للحرم النبوي الشريف لموسم الحج قبل نصف قرن

حمود العنزي (صدى):
أظهر مقطع فيديو قديم لـ الحرم النبوي الشريف، في موسم الحج عام ١٣٨٩هـ ١٩٧٠م أي قبل ٥١ سنة تقريباً .

وتجلى في المقطع، صوت الآذان للمؤذن عبدالعزيز بخاري"رحمه الله تعالى" من رحاب مسجد رسول الله ﷺ .

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الحمد لله علي سلامتهم
نجاة محمد
بالعافية عليهم و ربنا يحفظهم
سرورالرشيدي
تشكر
البرفسور احمد
هل به اكبر دختور يستطيع يناقش البرفسور حول الحضر.....؟ النتائج ستبهر العالم والكل سيطبقها....
خليل
كذا الخطأ على راعي السياره لانه بالنهار لو كان بالليل يكون على صاحب الابل

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