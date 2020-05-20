بالفيديو .. موقف الملك عبدالعزيز من دعوة الأتراك له لمحاربة أهل جيزان وعسير

نايف السالم (صدى):
أوضح الدكتور سلطان الأصقه، الباحث في تاريخ الخليج والمشرق العربي، موقف الملك عبدالعزيز من دعوة الأتراك له لمحاربة أهل جيزان وعسير.
وقال إن عداء الدولة العثمانية البائدة لأسرة آل سعود استمر لأكثر من 100 عام، لاعتقادها أن آل سعود يريدون تأسيس دولة عربية قوية لإزالة سلطة الأتراك من جزيرة العرب، مضيفا أن أئمة وملوك الدولة السعودية كانوا أشداء في كل ردودهم على مراسلات ولاة الدولة العثمانية.
وأشار إلى أنه بعد عام 1912 أصبحت الدولة العثمانية ضعيفة، وطلبت من الملك عبدالعزيز آل سعود أن يساندها في محاربة أهل جيزان وعسير، وتعهدت له بأن تمده بالسلاح والمال.
وأكد أن الملك عبدالعزيز رفض بشدة دعوة الدولة العثمانية، وأرسل إلى الأتراك برسالة ذكر فيها:" أنا عربي لا أحارب مع الترك ضد العرب".