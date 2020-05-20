نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

إحباط مخطط حوثي لتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر إلى المملكة

Time منذ 43 دقيقة
Views 1515
Comment 1
إحباط مخطط حوثي لتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر إلى المملكة

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بأن الجهات المختصة بالمديرية , وفي إطار متابعتها المستمرة لشبكات الجريمة المنظمة التي تمتهن تهريب المخدرات وتستهدف المملكة بها .

فقد تمكنت من كشف مخطط لأحد عناصر الخلايا المرتبطة بالميليشيات الحوثية لتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر إلى المملكة عبر بحر العرب واليمن .

حيث تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق خطة أمنية مشتركة مع المديرية العامة لحرس الحدود , وبتوفيق من الله تم إحباط هذا المخطط الإجرامي وضبط المواد المخدرة والتي بلغت (1,652) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر .

وتم القبض على مهربيها ومستقبليها وعددهم خمسة متهمين في مناطق (نجران , وجازان , ومكة المكرمة , والقصيم ) وهم ثلاثة مواطنين واثنان من الجنسية اليمنية .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
موقف صعب فعلا كان الله بعونها .. ثم اين الزوج المفروض يكون معها في هذا الوقت
ابو عمار
الشاب العراقي تيشكو شاباز ... هذا من اسمه يبدو انه روسي او من دول الاتحاد السوفيتي السابق
سوسن
ياقرقاش التمس له العذر يمكن مالقى غير شماعتكم. وزير الخارجية خارج نطاق التغطية ؛ (حافظ) بس مش فااااهم.
شيخ شكلين
كفو قول وفعل
ابو عمار
ان شاء الله خير

أخر الأخبار

فريق توتنهام يفتح تحقيق مع مدافعه أورييه بسبب صورة
فريق توتنهام يفتح تحقيق مع مدافعه أورييه بسبب صورة
Time منذ دقيقتين Views 1061
مرتزقة سوريون يكشفون جرائم تركيا في ليبيا
مرتزقة سوريون يكشفون جرائم تركيا في ليبيا
Time منذ 7 دقائق Views 1120
ملك التوقعات: الهلال يستحق التتويج في حال إلغاء الدوري
ملك التوقعات: الهلال يستحق التتويج في حال إلغاء الدوري
Time منذ 8 دقائق Views 1164
المدفوعات السعودية تستعد لتمكين الدفع عبر تقنية مسح رمز الاستجابة السريع
المدفوعات السعودية تستعد لتمكين الدفع عبر تقنية مسح رمز الاستجابة السريع
Time منذ 16 دقيقة Views 1228
تشكيل لجنة مكونة من 12 جهة حكومية وأهلية لتنظيم التطوع الصحي(فيديو)
تشكيل لجنة مكونة من 12 جهة حكومية وأهلية لتنظيم التطوع الصحي(فيديو)
Time منذ 23 دقيقة Views 1126
بالفيديو.. بردية قوية تجتاح شمال غرب العيص
بالفيديو.. بردية قوية تجتاح شمال غرب العيص
Time منذ 25 دقيقة Views 1376
«الصحة» : تسجيل 2691 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)
«الصحة» : تسجيل 2691 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)
Time منذ 40 دقيقة Views 2134
إحباط مخطط حوثي لتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر إلى المملكة
إحباط مخطط حوثي لتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر إلى المملكة
Time منذ 43 دقيقة Views 1515
بالفيديو.. مقدار الصاع في إخراج زكاة الفطر
بالفيديو.. مقدار الصاع في إخراج زكاة الفطر
Time منذ 44 دقيقة Views 1718
أمانة جازان تصادر نصف طن من الأسمدة الفاسدة
أمانة جازان تصادر نصف طن من الأسمدة الفاسدة
Time منذ 50 دقيقة Views 1428