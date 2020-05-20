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أمانة جازان تصادر نصف طن من الأسمدة الفاسدة
منذ 50 دقيقة
1428
جازان (صدى):
صادرت الرقابة الصحية التابعة لأمانة منطقة جازان نصف طن من الأسماك الفاسدة قبل بيعها على المستهلكين .
وأوضحت أمانة منطقة جازان أن الجولات التفتيشية تأتي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
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أحدث التعليقات
ابو عمار
موقف صعب فعلا كان الله بعونها .. ثم اين الزوج المفروض يكون معها في هذا الوقت
ابو عمار
الشاب العراقي تيشكو شاباز ... هذا من اسمه يبدو انه روسي او من دول الاتحاد السوفيتي السابق
سوسن
ياقرقاش التمس له العذر يمكن مالقى غير شماعتكم. وزير الخارجية خارج نطاق التغطية ؛ (حافظ) بس مش فااااهم.
شيخ شكلين
كفو قول وفعل
ابو عمار
ان شاء الله خير
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