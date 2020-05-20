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الصلاة في الحرم المكي قبل وبعد كورونا

Time منذ ساعة
Views 689
Comment 2
الصلاة في الحرم المكي قبل وبعد كورونا
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أحدث التعليقات

ابو عمار
موقف صعب فعلا كان الله بعونها .. ثم اين الزوج المفروض يكون معها في هذا الوقت
ابو عمار
الشاب العراقي تيشكو شاباز ... هذا من اسمه يبدو انه روسي او من دول الاتحاد السوفيتي السابق
سوسن
ياقرقاش التمس له العذر يمكن مالقى غير شماعتكم. وزير الخارجية خارج نطاق التغطية ؛ (حافظ) بس مش فااااهم.
شيخ شكلين
كفو قول وفعل
ابو عمار
ان شاء الله خير

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