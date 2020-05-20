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نصائح لتجنب هبوط الدورة الدموية أثناء الطقس الحار

Time منذ 6 ساعات
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نصائح لتجنب هبوط الدورة الدموية أثناء الطقس الحار

أميرة خالد (صدى):
تشهد الفترة الحالية ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق، الأمر الذى قد يؤدي إلى إصابة الفرد بهبوط الدورة الدموية خاصة اذا كان صائما ويقوم بمجهود في أعماله اليومية.

وتظهر أعراض الهبوط في شكل تشوش الرؤية، وتسارع نبضات القلب، والصداع وبرودة الجلد وشحوب لونه، وأحيانا تتطور الأعراض لتصل إلى عدم القدرة على الوقوف أو الإغماء.

ومن النصائح التى تفيد في تجنب هذا الأمر أن يهتم الفرد بشرب الكثير من المياه عند الإفطار والسحور، وتجنب أشعة الشمس، وغسل الوجه بين الحين والأخر بالماء.

كما ينصح أيضا بتجنب تناول المشروبات الغازية عند الإفطار، الاهتمام بالتهوية الجيدة، وتجنب التعرض لهواء التكييفات مباشرة بعد التعرض للطقس الحار.

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أحدث التعليقات

العدناني
نزل البصل للسوق وبيعه شيلة بيلة وارسلها بنص ريال منديل
زائر
الكمامات لم أجدها اربع صيدليات مررت بعا كلهم يقولون ما فيه
ابن حزم
لاحول
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
زائر
قول مالك كله يعني اهلك ناقصهم شي .. هذا هم يلعبون بالفلوس لعب سفريات وسنابات وخرابيط

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