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«صحة جازان» تكشف تطورات الوضع الصحي للمواطنة صاحبة حادث السيارة الأليم

Time منذ ساعتين
Views 1999
«صحة جازان» تكشف تطورات الوضع الصحي للمواطنة صاحبة حادث السيارة الأليم

جازان (صدى):
كشفت مديرية الشؤون الصحية بجازان تطورات الوضع الصحي للمواطنة والتي تعرضت لحادث أليم وأثارت حالتها الحزن على مواقع التواصل الإجتماعي .

وأكدت " صحة جازان " أن المواطنة "شمعة دربي " 46 عام ترقد الآن تحت الملاحظة في العناية المركزة بمستشفى الملك فهد المركزي ، وأن حالتها تمنع من نقلها خلال الأيام الحالية .

كما أكدت أن المريضة تخضع للرعاية الصحية والإهتمام الكبير وفق خطة علاجية معتمدة لها .

وكانت المواطنة قد تعرضت لحادث أليم أسفر عن كسر في إحدى فقرت العنق وإصابة بالغة في الحبل الشوكي والرأس ما أدى إلى انعدام الإستجابة العصبية .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
موقف صعب فعلا كان الله بعونها .. ثم اين الزوج المفروض يكون معها في هذا الوقت
ابو عمار
الشاب العراقي تيشكو شاباز ... هذا من اسمه يبدو انه روسي او من دول الاتحاد السوفيتي السابق
سوسن
ياقرقاش التمس له العذر يمكن مالقى غير شماعتكم. وزير الخارجية خارج نطاق التغطية ؛ (حافظ) بس مش فااااهم.
شيخ شكلين
كفو قول وفعل
ابو عمار
ان شاء الله خير

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