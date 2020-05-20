بذور البطيخ مفيدة للقلب والمناعة

أميرة خالد (صدى):
تعد بذور البطيخ غنية بالزنك، والمغنيسيوم، ومضادات الأكسدة، ما يجعلها مفيدة للقلب وتعزيز المناعة، خاصة أنها تساعد في علاج ارتفاع ضغط الدم الذي يؤثر مباشرة على صحة القلب.
وتساعد بذور البطيخ في تعزيز صحة العظام وتقويتها، وذلك جنبًا إلى جنب مع تعزيز كثافة العظام؛ فضلًا عن تعزيز التمثيل الغذائي، وذلك بفضل ثرائها بعناصر غذائية عديدة، بما في ذلك: حمض الفوليك، والحديد، والزنك، والنحاس، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، إضافة إلى ثرائها بالأحماض الأمينية، والبروتينات، ومجموعات فيتامين B.
وتحتوي على دهون صحية تتمثل في الأحماض الدهنية الصحية، مثل: حمض الأوليك، وحمض اللينولينيك، واللذان يعدان من الدهون الأساسية التي يحتاجها الجسم، كما أنها مفيدة أيضًا لمرضى السكري بفضل قدرتها على خفض مستوى السكر في الدم، مع قدرتها على تعزيز صحة الجلد والشعر.