بالفيديو.. جنود لبنانيون يعتدون على طبيب أثناء تأدية عمله

بيروت (صدى):
وثق مقطع فيديو اعتداء جنود لبنانيون، على طبيب بإحدى المستشفيات أثناء القيام بعمله بمدينة طرابلس شمالي البلاد مما تسبب في ردود فعل واسعة.
وأظهر مقطع الفيديو مجموعة من الجنود وهم يحيطون بالطبيب ويصرخون في وجهه، قبل أن يُقدم اثنان منهم على توجيه اللكمات له في وجهه، وسط جو مشحون بالتوتر، حيث كان الجنود يريدون التحقيق مع شخص أصيب بالرصاص، غير أن الطبيب رفض ذلك، لأن حالة المصاب الصحية كانت غير مستقرة، ولا تسمح بإجراء تحقيق معه.
وأثار مقطع الفيديو، الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، غضب الشارع اللبناني، وتصاعدت الدعوات إلى اتخاذ إجراءات فورية بحق العسكريين اللذين اعتديا على الطبيب، حيث علقت وزيرة الدفاع اللبنانية أنهم لا يقبلون أي تعدي على كرامة أي مواطن.