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بالفيديو.. جنود لبنانيون يعتدون على طبيب أثناء تأدية عمله

Time منذ ساعتين
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بالفيديو.. جنود لبنانيون يعتدون على طبيب أثناء تأدية عمله

بيروت (صدى):
وثق مقطع فيديو اعتداء جنود لبنانيون، على طبيب بإحدى المستشفيات أثناء القيام بعمله بمدينة طرابلس شمالي البلاد مما تسبب في ردود فعل واسعة.

وأظهر مقطع الفيديو مجموعة من الجنود وهم يحيطون بالطبيب ويصرخون في وجهه، قبل أن يُقدم اثنان منهم على توجيه اللكمات له في وجهه، وسط جو مشحون بالتوتر، حيث كان الجنود يريدون التحقيق مع شخص أصيب بالرصاص، غير أن الطبيب رفض ذلك، لأن حالة المصاب الصحية كانت غير مستقرة، ولا تسمح بإجراء تحقيق معه.

وأثار مقطع الفيديو، الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، غضب الشارع اللبناني، وتصاعدت الدعوات إلى اتخاذ إجراءات فورية بحق العسكريين اللذين اعتديا على الطبيب، حيث علقت وزيرة الدفاع اللبنانية أنهم لا يقبلون أي تعدي على كرامة أي مواطن.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
موقف صعب فعلا كان الله بعونها .. ثم اين الزوج المفروض يكون معها في هذا الوقت
ابو عمار
الشاب العراقي تيشكو شاباز ... هذا من اسمه يبدو انه روسي او من دول الاتحاد السوفيتي السابق
سوسن
ياقرقاش التمس له العذر يمكن مالقى غير شماعتكم. وزير الخارجية خارج نطاق التغطية ؛ (حافظ) بس مش فااااهم.
شيخ شكلين
كفو قول وفعل
ابو عمار
ان شاء الله خير

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