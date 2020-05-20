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إيداع 2 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء المعيشة لشهر شوال

Time منذ ساعة
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إيداع 2 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء المعيشة لشهر شوال

الرياض (صدى):
أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شوال في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات.

وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك، أنه تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شوال في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء متضمنة بدل غلاء المعيشة، وذلك إنفاذاً للأمر الملكي الكريم القاضي بإضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وبين أن المبالغ المودعة في حساباتهم قد بلغت في مجملها 2,104,892,627 ريال ، حيث تم إيداع 1,449,311,004 ريال للمعاشات الأساسية ، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 196,709,856 ريالا ، و 104,910,267 لسداد جزء من فواتير الكهرباء بالإضافة إلى 353,961,500 ريال بدل غلاء المعيشة، حيث تم إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر، لتحسين ظروفهم المعيشية.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
موقف صعب فعلا كان الله بعونها .. ثم اين الزوج المفروض يكون معها في هذا الوقت
ابو عمار
الشاب العراقي تيشكو شاباز ... هذا من اسمه يبدو انه روسي او من دول الاتحاد السوفيتي السابق
سوسن
ياقرقاش التمس له العذر يمكن مالقى غير شماعتكم. وزير الخارجية خارج نطاق التغطية ؛ (حافظ) بس مش فااااهم.
شيخ شكلين
كفو قول وفعل
ابو عمار
ان شاء الله خير

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