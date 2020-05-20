عالِم يكشف موعد انتهاء الوباء

لندن (صدى):
في توقعات مبشرة بإنتهاء أزمة كورونا ، أكد عالم بريطاني أن وباء كوفيد 19 سينتهي في بريطانيا في يونيو المقبل .
وقال هينيجان مدير مركز الطب المبني على الأدلة بجامعة أكسفورد في تصريحات له : أعتقد أنه بحلول نهاية يونيو سنجد صعوبة في العثور على مصابين بهذا المرض، إذا استمرت الاتجاهات الحالية في عدد الإصابات في الانخفاض .
وسجلت بريطانيا انخفاض ملحوظ في عدد الوفيات حيث سجلت 545 حالة وفاة الأسبوع الحالي مقارنةً بـ 627 حالة الأسبوع الماضي ، ما يشير إلى أن الوباء على وشك الإنتهاء .
الجدير بالذكر أن بريطانيا تعتبر أعلى دولة بالعالم في معدل الوفيات بعد الولايات المتحدة ، حيث سجلت حيث سجلت حتى الآن 35 ألفًا و341 وفاة، في حين بلغ عدد الإصابات 248 ألفًا و 181.