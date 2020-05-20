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عالِم يكشف موعد انتهاء الوباء

Time منذ ساعتين
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عالِم يكشف موعد انتهاء الوباء

لندن (صدى):
في توقعات مبشرة بإنتهاء أزمة كورونا ، أكد عالم بريطاني أن وباء كوفيد 19 سينتهي في بريطانيا في يونيو المقبل .

وقال هينيجان مدير مركز الطب المبني على الأدلة بجامعة أكسفورد في تصريحات له : أعتقد أنه بحلول نهاية يونيو سنجد صعوبة في العثور على مصابين بهذا المرض، إذا استمرت الاتجاهات الحالية في عدد الإصابات في الانخفاض .

وسجلت بريطانيا انخفاض ملحوظ في عدد الوفيات حيث سجلت 545 حالة وفاة الأسبوع الحالي مقارنةً بـ 627 حالة الأسبوع الماضي ، ما يشير إلى أن الوباء على وشك الإنتهاء .

الجدير بالذكر أن بريطانيا تعتبر أعلى دولة بالعالم في معدل الوفيات بعد الولايات المتحدة ، حيث سجلت حيث سجلت حتى الآن 35 ألفًا و341 وفاة، في حين بلغ عدد الإصابات 248 ألفًا و 181.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
موقف صعب فعلا كان الله بعونها .. ثم اين الزوج المفروض يكون معها في هذا الوقت
ابو عمار
الشاب العراقي تيشكو شاباز ... هذا من اسمه يبدو انه روسي او من دول الاتحاد السوفيتي السابق
سوسن
ياقرقاش التمس له العذر يمكن مالقى غير شماعتكم. وزير الخارجية خارج نطاق التغطية ؛ (حافظ) بس مش فااااهم.
شيخ شكلين
كفو قول وفعل
ابو عمار
ان شاء الله خير

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