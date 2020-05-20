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الإصابة بالبرد تقوي جهاز المناعة الذي يقاوم كوفيد 19

Time منذ 10 ساعات
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الإصابة بالبرد تقوي جهاز المناعة الذي يقاوم كوفيد 19

أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسة ان الأشخاص الذين لم يصابوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في حياتهم يمكن أن يكون لديهم مناعة ضده إذا تعرضوا لنزلات البرد والإنفلونزا عادية.

وقال علماء معهد "لاجولا" إن الشخص لو كان قد أصيب بحالة بنزلة برد عادية فإنه يمكن أن يكون لديه أحد أشكال المناعة، وأوضح العلماء أن فيروس كورونا لن يكون غريبا على الجهاز المناعى لهؤلاء الأشخاص، وبالتالى فإنهم يمكن أن يكونوا قادرين على مقاومة المرض بسرعة ، كما كشقت ان المصاب بالفيروس بعد الشفاء لديه مقاومة للمرض فلا يتعرض له مرة أخرى.

وقال الدكتور شين كروتى الذى شارك في البحث: "التقارير المتعلقة بأشخاص أصيبوا بالفيروس مرة ثانية عزز من القلق، ولكن بعد أن ثبت لدينا الآن أن الشخص العادى يكون لديه استجابة مناعية قوية فإن ذلك من شأنه إبعاد هذا القلق".

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أحدث التعليقات

العدناني
نزل البصل للسوق وبيعه شيلة بيلة وارسلها بنص ريال منديل
زائر
الكمامات لم أجدها اربع صيدليات مررت بعا كلهم يقولون ما فيه
ابن حزم
لاحول
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
زائر
قول مالك كله يعني اهلك ناقصهم شي .. هذا هم يلعبون بالفلوس لعب سفريات وسنابات وخرابيط

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