الإصابة بالبرد تقوي جهاز المناعة الذي يقاوم كوفيد 19

أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسة ان الأشخاص الذين لم يصابوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في حياتهم يمكن أن يكون لديهم مناعة ضده إذا تعرضوا لنزلات البرد والإنفلونزا عادية.
وقال علماء معهد "لاجولا" إن الشخص لو كان قد أصيب بحالة بنزلة برد عادية فإنه يمكن أن يكون لديه أحد أشكال المناعة، وأوضح العلماء أن فيروس كورونا لن يكون غريبا على الجهاز المناعى لهؤلاء الأشخاص، وبالتالى فإنهم يمكن أن يكونوا قادرين على مقاومة المرض بسرعة ، كما كشقت ان المصاب بالفيروس بعد الشفاء لديه مقاومة للمرض فلا يتعرض له مرة أخرى.
وقال الدكتور شين كروتى الذى شارك في البحث: "التقارير المتعلقة بأشخاص أصيبوا بالفيروس مرة ثانية عزز من القلق، ولكن بعد أن ثبت لدينا الآن أن الشخص العادى يكون لديه استجابة مناعية قوية فإن ذلك من شأنه إبعاد هذا القلق".