بي إيه إي سيستمز تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية باب التقديم على وظائف تدريبية وهندسية وإدارية وفنية شاغرة للمواطنين والمقيمين من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وتبوك، والطائف.
وأكدت إدارة الشركة أن المسميات المطلوبة هي : طيار مدرب- الهوك (تبوك) ، مهندس محاكي مراقبة الحركة الجوية "الرياض " ، مشرف متجر الخروج –التايفون "الطائف " ، مدير تجاري أول "الرياض " ، مشرف متجر التسلح – التايفون "الطائف " .
وحول موعد التقديم ، أبانت الشركة أنه متاح بتايخ 19 / مايو الجاري وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــــا .