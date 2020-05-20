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بي إيه إي سيستمز تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 4 أيام
Views 2020
بي إيه إي سيستمز تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية باب التقديم على وظائف تدريبية وهندسية وإدارية وفنية شاغرة للمواطنين والمقيمين من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وتبوك، والطائف.

وأكدت إدارة الشركة أن المسميات المطلوبة هي : طيار مدرب- الهوك (تبوك) ، مهندس محاكي مراقبة الحركة الجوية "الرياض " ، مشرف متجر الخروج –التايفون "الطائف " ، مدير تجاري أول "الرياض " ، مشرف متجر التسلح – التايفون "الطائف " .

وحول موعد التقديم ، أبانت الشركة أنه متاح بتايخ 19 / مايو الجاري وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــــا .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجزاه خير
د محمد ماجد بخش
رؤيتي للأشياء تختلف بحسب اختصاصي العلمي "المغناطيسية". رأيت هنا. لونان : اللون الأبيض قياديا واللون الأسمر الداكن رياديا.
ع. س. ع
ومن اللي يتابع العينات الساقطة هذي أولاً وأخيراً عاهرة وش ترجي منها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
آمين
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
طيب ليش ماتسمحون لمنظمةالصحة العالمية بمباشرة التحقيق عندكم

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