نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

5 خطوات لتجنب الإحباط وزيادة الوزن أثناء العزل المنزلي

Time منذ 11 ساعة
Views 1400
Comment 2
5 خطوات لتجنب الإحباط وزيادة الوزن أثناء العزل المنزلي

أميرة خالد (صدى):
لا شك أن جائحة كورونا التي ضربت أغلب دول العالم أثرت على حياتنا اليومية وسببت العديد من الإحباطات وتغييير نمط حياتنا .

ويؤد خبراء علم النفس والإجتماع أنه يجب اتباع النصائح التالية لتجنب الإكتئاب وزيادة الوزن بسبب قلة الخروج والنشاط :

1- ضعي جدول يومي بأشياء تحبين انجازها او ممارستها ولو كانت مجرد مكالمة هتفية مع صديقتك أو قريبتك التي لم تتحدثي معها منذ شهور .

2- عدلي أهدافك بما يتناسب مع الوضع الحالي ولا تدعي الإحباط يتملك منكي .

3- ركزي على تناول الخضراوات والفاكهة .

4- مارسي الرياضة يومياً خاصةً مع بعض مقاطع الفيديو التي تشعرك بالرياضة الجماعية .

5- اطهي بعض الوجبات من الصفر ، ستشعرين بالإنجاز خاصةً مع تقليل الإعتماد على المكونات الجاهزة وتفادي مخاطرها الصحية .

Time واتساب

أحدث التعليقات

العدناني
نزل البصل للسوق وبيعه شيلة بيلة وارسلها بنص ريال منديل
زائر
الكمامات لم أجدها اربع صيدليات مررت بعا كلهم يقولون ما فيه
ابن حزم
لاحول
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
زائر
قول مالك كله يعني اهلك ناقصهم شي .. هذا هم يلعبون بالفلوس لعب سفريات وسنابات وخرابيط

أخر الأخبار

كريستيان ويلهامسون: رغم اعتزالي مازلت أمتلك شغفا للهلال
كريستيان ويلهامسون: رغم اعتزالي مازلت أمتلك شغفا للهلال
Time منذ دقيقة Views 1020
شاهد.. لقطات نادرة من حياة الأمير بندر آل سعود
شاهد.. لقطات نادرة من حياة الأمير بندر آل سعود
Time منذ 3 دقائق Views 1049
شاهد.. رجل أمن يعتدي على مسن ويثير موجة من الغضب 
شاهد.. رجل أمن يعتدي على مسن ويثير موجة من الغضب 
Time منذ 3 دقائق Views 55
محترف النصر يلقى إشادة واسعة عن مبادرته الإنسانية 
محترف النصر يلقى إشادة واسعة عن مبادرته الإنسانية 
Time منذ 9 دقائق Views 1186
هاشم سرور يستفز الهلالين بصورة لـ«أمرابط»: مُحاط بكل الفريق
هاشم سرور يستفز الهلالين بصورة لـ«أمرابط»: مُحاط بكل الفريق
Time منذ 10 دقائق Views 1281
الحكومة الصينية تحذف دراسة تكشف عن العدد الحقيقي لمصابي كورونا
الحكومة الصينية تحذف دراسة تكشف عن العدد الحقيقي لمصابي كورونا
Time منذ 14 دقيقة Views 1268
مدرب الاتحاد السابق: اللاعب العربي صعب للغاية في التعامل وينقصهم أساسيات كرة القدم
مدرب الاتحاد السابق: اللاعب العربي صعب للغاية في التعامل وينقصهم أساسيات كرة القدم
Time منذ 20 دقيقة Views 1306
حكم التبرع بالدم للصائم والشروط الواجب توافرها في الشخص المتبرع
حكم التبرع بالدم للصائم والشروط الواجب توافرها في الشخص المتبرع
Time منذ 21 دقيقة Views 1220
القبض على مقيم تورط في ارتكاب (3) جرائم سرقة بالرياض
القبض على مقيم تورط في ارتكاب (3) جرائم سرقة بالرياض
Time منذ 25 دقيقة Views 1362
شاهد.. لقطات عفوية وكوميدية لمكة محمد صلاح في بث مباشر لوالدها
شاهد.. لقطات عفوية وكوميدية لمكة محمد صلاح في بث مباشر لوالدها
Time منذ 29 دقيقة Views 1400