5 خطوات لتجنب الإحباط وزيادة الوزن أثناء العزل المنزلي

أميرة خالد (صدى):
لا شك أن جائحة كورونا التي ضربت أغلب دول العالم أثرت على حياتنا اليومية وسببت العديد من الإحباطات وتغييير نمط حياتنا .
ويؤد خبراء علم النفس والإجتماع أنه يجب اتباع النصائح التالية لتجنب الإكتئاب وزيادة الوزن بسبب قلة الخروج والنشاط :
1- ضعي جدول يومي بأشياء تحبين انجازها او ممارستها ولو كانت مجرد مكالمة هتفية مع صديقتك أو قريبتك التي لم تتحدثي معها منذ شهور .
2- عدلي أهدافك بما يتناسب مع الوضع الحالي ولا تدعي الإحباط يتملك منكي .
3- ركزي على تناول الخضراوات والفاكهة .
4- مارسي الرياضة يومياً خاصةً مع بعض مقاطع الفيديو التي تشعرك بالرياضة الجماعية .
5- اطهي بعض الوجبات من الصفر ، ستشعرين بالإنجاز خاصةً مع تقليل الإعتماد على المكونات الجاهزة وتفادي مخاطرها الصحية .