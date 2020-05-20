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دراسة: الإفراط في تناول الكحك يسبب الإكتئاب !

Time منذ 13 ساعة
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دراسة: الإفراط في تناول الكحك يسبب الإكتئاب !

أميرة خالد (صدى):
حذرت دراسة علمية حديثة من تأثير بعض الأطعمة على نشاط الدماغ مما يسبب الكوابيس أثناء النوم والشعور بالإكتئاب نهاراً .

ووفقاً للدراسة التي أجريت في إحدى جامعات استراليا ، فإنه يجب عدم تناول تلك الأطعمة قبل النوم مباشرةًوتأخيرة لـ 6 ساعات على الأقل قبل الخلود إلى الفراش :

1- الكحك والكيك : فبجانب خطورة السكريات ، فإنهما يسببان الأحلام السيئة عند الإفراط في تناولهما خاصةً قبل النوم بسبب تغير تكوينات الحلم أثناء مرحلة حركة العين السريعة .

2- الصلصة الحارة : حيث تؤثر الأطعمة الحارة على درجة حرارة الجسم مما يغير تكوينات الأحلام .

3- المكرونة ورقائق البطاطس : حيث تتحول الكربوهيدرات إلى سكريات وبالتالي لها نفس مفعول الأطعمة السكرية ، كما تعتب الأطعمة الدهنية أكثر ضرراً .

4- الجبن : حيث أكد 44% من المشاركين في الدراسة التي ذُكرت سابقا، أنهم يصابون بالكوابيس بعد تناول الجبن ومنتجات الألبان الأخرى.

5- المشروبات الغازية والكافيين : إذ تسبب الكوابيس بسبب السكر والأرق .

6- الشيكولاتة : لأنها تحتوي على مادة الكافيين. ومن المعروف أن الشيكولاتة تحتوي على مركبات لها تأثيرات نفسية على الدماغ يمكن أن تعزز الأحلام السيئة .

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أحدث التعليقات

العدناني
نزل البصل للسوق وبيعه شيلة بيلة وارسلها بنص ريال منديل
زائر
الكمامات لم أجدها اربع صيدليات مررت بعا كلهم يقولون ما فيه
ابن حزم
لاحول
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
زائر
قول مالك كله يعني اهلك ناقصهم شي .. هذا هم يلعبون بالفلوس لعب سفريات وسنابات وخرابيط

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