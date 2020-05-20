دراسة: الإفراط في تناول الكحك يسبب الإكتئاب !

أميرة خالد (صدى):
حذرت دراسة علمية حديثة من تأثير بعض الأطعمة على نشاط الدماغ مما يسبب الكوابيس أثناء النوم والشعور بالإكتئاب نهاراً .
ووفقاً للدراسة التي أجريت في إحدى جامعات استراليا ، فإنه يجب عدم تناول تلك الأطعمة قبل النوم مباشرةًوتأخيرة لـ 6 ساعات على الأقل قبل الخلود إلى الفراش :
1- الكحك والكيك : فبجانب خطورة السكريات ، فإنهما يسببان الأحلام السيئة عند الإفراط في تناولهما خاصةً قبل النوم بسبب تغير تكوينات الحلم أثناء مرحلة حركة العين السريعة .
2- الصلصة الحارة : حيث تؤثر الأطعمة الحارة على درجة حرارة الجسم مما يغير تكوينات الأحلام .
3- المكرونة ورقائق البطاطس : حيث تتحول الكربوهيدرات إلى سكريات وبالتالي لها نفس مفعول الأطعمة السكرية ، كما تعتب الأطعمة الدهنية أكثر ضرراً .
4- الجبن : حيث أكد 44% من المشاركين في الدراسة التي ذُكرت سابقا، أنهم يصابون بالكوابيس بعد تناول الجبن ومنتجات الألبان الأخرى.
5- المشروبات الغازية والكافيين : إذ تسبب الكوابيس بسبب السكر والأرق .
6- الشيكولاتة : لأنها تحتوي على مادة الكافيين. ومن المعروف أن الشيكولاتة تحتوي على مركبات لها تأثيرات نفسية على الدماغ يمكن أن تعزز الأحلام السيئة .