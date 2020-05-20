الطريقة الصحيحة لتخزين الملابس الشتوية بلا عفن

أميرة خالد (صدى):
مع ارتفاع درجات الحرارة تعيد كل امرة ترتيب خزانة الملابس لإبعاد الملابس الشتوية ، مما قد يعرضها لفطريات والبكتيريا بسبب طول فترة التخزين خاصةً إذا كانت مصنوعة من الجلد .
ويؤكدالخبراء على أهمية اتباع تلك الخطوات للحصول على خزانة مرتبة وملابس صحية :
1- ابعدي الملابس الشتوية عن الخزانة : بحيث تستخدمي مساحة الخزانة كلها لملابسك الحالية .
2- قومي يتعبئة الملابس الشتوية والتي لا تحتاجينها في كيس محكم الغلق مساحته كبيرة ويتيح أيضاً فرصة للتهوية .
3- استخدمي مزيل للرطوبة من خلال إضافة ربع كوب من بيكربونات الصوديوم مع نصف كوب من الخل في كوب من الماء الدافئ، ثم مسح أرضية الخزانة بالمحلول، ثم بعد ذلك إعادة مسح الخزانة بماء نظيف وتجفيف الخزانة جيداً.
4- عطري الملابس بإستخدام قرنفل أو ليمون مجفف وعلقيه في الخزانة ستترك رائحة جيدة وأيضاً ستظهر عند الإرتداء .