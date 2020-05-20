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الطريقة الصحيحة لتخزين الملابس الشتوية بلا عفن

Time منذ 13 ساعة
Views 1657
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الطريقة الصحيحة لتخزين الملابس الشتوية بلا عفن

أميرة خالد (صدى):
مع ارتفاع درجات الحرارة تعيد كل امرة ترتيب خزانة الملابس لإبعاد الملابس الشتوية ، مما قد يعرضها لفطريات والبكتيريا بسبب طول فترة التخزين خاصةً إذا كانت مصنوعة من الجلد .

ويؤكدالخبراء على أهمية اتباع تلك الخطوات للحصول على خزانة مرتبة وملابس صحية :

1- ابعدي الملابس الشتوية عن الخزانة : بحيث تستخدمي مساحة الخزانة كلها لملابسك الحالية .

2- قومي يتعبئة الملابس الشتوية والتي لا تحتاجينها في كيس محكم الغلق مساحته كبيرة ويتيح أيضاً فرصة للتهوية .

3- استخدمي مزيل للرطوبة من خلال إضافة ربع كوب من بيكربونات الصوديوم مع نصف كوب من الخل في كوب من الماء الدافئ، ثم مسح أرضية الخزانة بالمحلول، ثم بعد ذلك إعادة مسح الخزانة بماء نظيف وتجفيف الخزانة جيداً.

4- عطري الملابس بإستخدام قرنفل أو ليمون مجفف وعلقيه في الخزانة ستترك رائحة جيدة وأيضاً ستظهر عند الإرتداء .

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أحدث التعليقات

العدناني
نزل البصل للسوق وبيعه شيلة بيلة وارسلها بنص ريال منديل
زائر
الكمامات لم أجدها اربع صيدليات مررت بعا كلهم يقولون ما فيه
ابن حزم
لاحول
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
زائر
قول مالك كله يعني اهلك ناقصهم شي .. هذا هم يلعبون بالفلوس لعب سفريات وسنابات وخرابيط

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