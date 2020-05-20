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بالفيديو..تعليق العبد الكريم على اتهامه بالعنصرية ضد المقيمين

Time منذ 16 دقيقة
Views 1267
بالفيديو..تعليق العبد الكريم على اتهامه بالعنصرية ضد المقيمين

الرياض (صدى):
علق فيصل العبدالكريم على اتهامه بالعنصرية ضد الوافدين، من خلال تكريس صورة أن الأجانب م مخالفين للنظام وفاسدين.

وقال العبد الكريم خلال لقاءه ببرنامج " الليوان " : " أنا لست ضد الأخوة المقيمين بصورة نظامية أما المقيمين بصورة غير نظامية فلا أهلا ولا سهلا " .

وأضاف: " إذا توجهنا إلى بلد عربية بصورة غير نظامية وقمنا ببيع بضائع مغشوشة فسوف يقومون بتقطيعنا " .

واستشهد بقول مأثور لعمر بن الخطاب، بعدما انتهى من أداء فريضة الحج: " يا أهل الشام.. شامكم، ويا أهل اليمن.. يمنكم، ويا أهل العراق.. عراقكم " .

وتابع العبدالكريم موجها حديثه للمقيمين المخالفين: " أرجعوا، اللي ماله شغل يمشي، هل كان عمر عنصريا " .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش الفايدة تسحب أعتذارك بعد ماأعتذرت تمنيت أنك ماأعتذرت منك البداية لكنك صدمتنا بأعتذارك باالرغم من أن كلامك صحيح وفي محله كنت بتداخل معك في المقابلة وأعطيه هاالمسؤل على راااااسه لكنك قفلت علينا كل الطرق يوم أعتذرت😔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش الفايدة تسحب أعتذارك بعد ماأعتذرت تمنيت أنك ماأعتذرت منك البداية لكنك صدمتنا بأعتذارك باالرغم من أن كلامك صحيح وفي محله كنت بتداخل معك في المقابلة وأعطيه هاالمسؤل على راااااسه لكنك قفلت علينا كل الطرق يوم أعتذرت😔
خالد صالح الاحمد
الرجاء تطبيق هذه الشروط على مهنة فني او فني ابنية فهذه المهنة ليست مهنة هندسية فهي مكتسبة بالخبرة وليست الدراسة وان مهنة (مساعد مهندس هي المهنة التي تحتاج اشتراك الهيئة الهندسية )
الخالدي
انا هلالي عالمي ومتعود البطولات من ارض الملعب ومن فم الأسد واتمنا اكمال الدوري حتى يتوج الهلال كما تعودناه
ابو محمد 😎
تماام ..

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