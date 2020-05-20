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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، نجران، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة ، تبوك ، الرياض، القصيم ،حائل، الشرقية ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش الفايدة تسحب أعتذارك بعد ماأعتذرت تمنيت أنك ماأعتذرت منك البداية لكنك صدمتنا بأعتذارك باالرغم من أن كلامك صحيح وفي محله كنت بتداخل معك في المقابلة وأعطيه هاالمسؤل على راااااسه لكنك قفلت علينا كل الطرق يوم أعتذرت😔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش الفايدة تسحب أعتذارك بعد ماأعتذرت تمنيت أنك ماأعتذرت منك البداية لكنك صدمتنا بأعتذارك باالرغم من أن كلامك صحيح وفي محله كنت بتداخل معك في المقابلة وأعطيه هاالمسؤل على راااااسه لكنك قفلت علينا كل الطرق يوم أعتذرت😔
خالد صالح الاحمد
الرجاء تطبيق هذه الشروط على مهنة فني او فني ابنية فهذه المهنة ليست مهنة هندسية فهي مكتسبة بالخبرة وليست الدراسة وان مهنة (مساعد مهندس هي المهنة التي تحتاج اشتراك الهيئة الهندسية )
الخالدي
انا هلالي عالمي ومتعود البطولات من ارض الملعب ومن فم الأسد واتمنا اكمال الدوري حتى يتوج الهلال كما تعودناه
ابو محمد 😎
تماام ..

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