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بالفيديو..شرطة أردوغان تكثف ممارسات القمع لإنقاذ شعبيته الزائفة

Time منذ ساعة
Views 1440
بالفيديو..شرطة أردوغان تكثف ممارسات القمع لإنقاذ شعبيته الزائفة

أنقرة (صدى):
وثق مقطع فيديو، تعامل الشرطة التركية بعدوانية لا حدود لها، مع الأكراد، أثناء تحري بطاقات هويتهم، وكأنهم أسري حرب.

وتشهد محافظات شرق وجنوب شرق تركيا، ذات الأغلبية الكردية، انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد.

ويسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إنقاذ شعبية حزب العدالة والتنمية من خلال ممارسات القمع ضد كل من يشكلون خطرا على هيمنة حزبه في الانتخابات القادمة.

وتزعم السلطات التركية أن حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، وهي التهمة التي تتخذها حجة لاعتقال المعارضين، حيث يقبع خلف قضبان السجون التركية آلاف الأكراد والمتعاطفين معهم.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش الفايدة تسحب أعتذارك بعد ماأعتذرت تمنيت أنك ماأعتذرت منك البداية لكنك صدمتنا بأعتذارك باالرغم من أن كلامك صحيح وفي محله كنت بتداخل معك في المقابلة وأعطيه هاالمسؤل على راااااسه لكنك قفلت علينا كل الطرق يوم أعتذرت😔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش الفايدة تسحب أعتذارك بعد ماأعتذرت تمنيت أنك ماأعتذرت منك البداية لكنك صدمتنا بأعتذارك باالرغم من أن كلامك صحيح وفي محله كنت بتداخل معك في المقابلة وأعطيه هاالمسؤل على راااااسه لكنك قفلت علينا كل الطرق يوم أعتذرت😔
خالد صالح الاحمد
الرجاء تطبيق هذه الشروط على مهنة فني او فني ابنية فهذه المهنة ليست مهنة هندسية فهي مكتسبة بالخبرة وليست الدراسة وان مهنة (مساعد مهندس هي المهنة التي تحتاج اشتراك الهيئة الهندسية )
الخالدي
انا هلالي عالمي ومتعود البطولات من ارض الملعب ومن فم الأسد واتمنا اكمال الدوري حتى يتوج الهلال كما تعودناه
ابو محمد 😎
تماام ..

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