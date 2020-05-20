بالفيديو..شرطة أردوغان تكثف ممارسات القمع لإنقاذ شعبيته الزائفة

أنقرة (صدى):
وثق مقطع فيديو، تعامل الشرطة التركية بعدوانية لا حدود لها، مع الأكراد، أثناء تحري بطاقات هويتهم، وكأنهم أسري حرب.
وتشهد محافظات شرق وجنوب شرق تركيا، ذات الأغلبية الكردية، انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد.
ويسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إنقاذ شعبية حزب العدالة والتنمية من خلال ممارسات القمع ضد كل من يشكلون خطرا على هيمنة حزبه في الانتخابات القادمة.
وتزعم السلطات التركية أن حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، وهي التهمة التي تتخذها حجة لاعتقال المعارضين، حيث يقبع خلف قضبان السجون التركية آلاف الأكراد والمتعاطفين معهم.
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