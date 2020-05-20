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بالفيديو..ردة فعل فيصل العبدالكريم بعدما طالبه مسؤول " حراج " بالاعتذار على الهواء

Time منذ 3 ساعات
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بالفيديو..ردة فعل فيصل العبدالكريم بعدما طالبه مسؤول " حراج " بالاعتذار على الهواء

الرياض (صدى):
تراجع فيصل العبدالكريم عن الاعتذار لموقع " حراج " الذي قدمه في وقت سابق وذلك بعد مداخلة هاتفية لأحد المسؤولين بالموقع في برنامج " الليوان " .

وقال أحد المسؤولين بموقع " حراج " في مداخلته الهاتفية: " نتمنى الحصول على اعتذار واضح وتوضيحات للإساءات والأخطاء التي وقعت من الإعلامي فيصل تجاه موقع حراج والتي تعتبر مسيئة ودون وجه حق " .

ورد فيصل قائلا: " الأمر كان يتعلق بكثرة إعلانات المعقمات والكمامات ورأيت أن الموقع لابد أن يكثف الرقابة نظرا لتواجد كل ممنوع في هذا الموقع وبعد تواصل مسؤول من الموقع لتوضيح بعض الأمور اعتذرت للموقع رغم الملاحظات عليه " .

وأضاف: " أثناء لقائي في برنامج في قناة روتانا، أعلنت اعتذاري لموقع حراج بالرغم من وجود ملاحظات على الإعلانات في الموقع " .

وأشار إلى أن الموقع به إساءات ووزارة التجارة استدعتهم بسبب تمريرهم الكثير من الإعلانات مثل “بيع فيز.. بيع خدامة .. بيع سائق " .

وتابع: " أنا أسحب اعتذاري الأول، اللي ما يوجب الرجال ما احترمهم، يعتذرون للناس أولا عن الإعلانات المسيئة التي يقومون بتمريرها، ولكل حادث حديث " .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش الفايدة تسحب أعتذارك بعد ماأعتذرت تمنيت أنك ماأعتذرت منك البداية لكنك صدمتنا بأعتذارك باالرغم من أن كلامك صحيح وفي محله كنت بتداخل معك في المقابلة وأعطيه هاالمسؤل على راااااسه لكنك قفلت علينا كل الطرق يوم أعتذرت😔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش الفايدة تسحب أعتذارك بعد ماأعتذرت تمنيت أنك ماأعتذرت منك البداية لكنك صدمتنا بأعتذارك باالرغم من أن كلامك صحيح وفي محله كنت بتداخل معك في المقابلة وأعطيه هاالمسؤل على راااااسه لكنك قفلت علينا كل الطرق يوم أعتذرت😔
خالد صالح الاحمد
الرجاء تطبيق هذه الشروط على مهنة فني او فني ابنية فهذه المهنة ليست مهنة هندسية فهي مكتسبة بالخبرة وليست الدراسة وان مهنة (مساعد مهندس هي المهنة التي تحتاج اشتراك الهيئة الهندسية )
الخالدي
انا هلالي عالمي ومتعود البطولات من ارض الملعب ومن فم الأسد واتمنا اكمال الدوري حتى يتوج الهلال كما تعودناه
ابو محمد 😎
تماام ..

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