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أمثلة على آلية التعامل مع الفواتير الضريبية قبل وبعد إقرار الزيادة

Time منذ 3 ساعات
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أمثلة على آلية التعامل مع الفواتير الضريبية قبل وبعد إقرار الزيادة

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأربعاء، عن أمثلة بخصوص آلية التعامل مع الفواتير الضريبية المصدرة قبل وبعد إقرار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، في حال تم إصدار الفاتورة الضريبية قبل 11 مايو 2020.

وأوضحت الهيئة أنه إذا تم إصدار الفاتورة الضريبية قبل 11 مايو، وتم التوريد المتعلق بالفاتورة في أو بعد 1 يوليو تطبق الضريبة بنسبة 5% على ذلك التوريد، شرط أن يتم التوريد فعليا قبل 30 يونيو 2021.

وضربت الهيئة مثالا على ذلك: " تم شراء سيارة بقيمة 80 ألف ريال في مارس 2020، وضريبة 5% =4 آلاف ريال، وتم إصدار الفاتورة في نفس التاريخ بكامل قيمة السيارة، على أن يتم التسليم في أغسطس 2020، تحتسب ضريبة القيمة المضافة بـ 5% دون زيادة، لأن الفاتورة الضريبية تم إصدارها قبل 11 مايو " .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش الفايدة تسحب أعتذارك بعد ماأعتذرت تمنيت أنك ماأعتذرت منك البداية لكنك صدمتنا بأعتذارك باالرغم من أن كلامك صحيح وفي محله كنت بتداخل معك في المقابلة وأعطيه هاالمسؤل على راااااسه لكنك قفلت علينا كل الطرق يوم أعتذرت😔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش الفايدة تسحب أعتذارك بعد ماأعتذرت تمنيت أنك ماأعتذرت منك البداية لكنك صدمتنا بأعتذارك باالرغم من أن كلامك صحيح وفي محله كنت بتداخل معك في المقابلة وأعطيه هاالمسؤل على راااااسه لكنك قفلت علينا كل الطرق يوم أعتذرت😔
خالد صالح الاحمد
الرجاء تطبيق هذه الشروط على مهنة فني او فني ابنية فهذه المهنة ليست مهنة هندسية فهي مكتسبة بالخبرة وليست الدراسة وان مهنة (مساعد مهندس هي المهنة التي تحتاج اشتراك الهيئة الهندسية )
الخالدي
انا هلالي عالمي ومتعود البطولات من ارض الملعب ومن فم الأسد واتمنا اكمال الدوري حتى يتوج الهلال كما تعودناه
ابو محمد 😎
تماام ..

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