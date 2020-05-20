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الشيخ أصيل يبارك للملك سلمان وللشعب بمناسبة الذكرى الثالثة لمبايعة الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد

Time منذ 6 ساعات
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الشيخ أصيل يبارك للملك سلمان وللشعب بمناسبة الذكرى الثالثة لمبايعة الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد

طرابلس (صدى):
بارك الكاتب ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للشباب، عضو التكتل المدني الديمقراطي الشيخ أصيل بن فرج الزياني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وللشعب السعودي العظيم كافة بمناسبة الذكرى الثالثة لمبايعة الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد بالمملكة.

وأكد الشيخ أصيل، أن الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله ورعاه- هو قائد النهضة السعودية ومهندس رؤيتها؛ فهو شخصية استثنائية وطموحة وهو الذي تشرق الرؤى التنموية من عينيه مجللة بنور المحبة والخير والعطاء والازدهار، وهو من نذر جميع أيامه لإسعاد شعبه الكريم ونشر البهجة في كل مكان، وهو من يؤمن بالمستقبل المشرق لبلاده نحو الأمام، بغية التغلب على الصعاب وبالحكمة سبيلاً للوصول إلى الأهداف.

وسأل الشيخ أصيل الله تعالى العلي القدير أن يوفق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ للمملكة العربية السعودية قيادتها الرشيدة وأمنها واستقرارها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والعيش الكريم.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش الفايدة تسحب أعتذارك بعد ماأعتذرت تمنيت أنك ماأعتذرت منك البداية لكنك صدمتنا بأعتذارك باالرغم من أن كلامك صحيح وفي محله كنت بتداخل معك في المقابلة وأعطيه هاالمسؤل على راااااسه لكنك قفلت علينا كل الطرق يوم أعتذرت😔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش الفايدة تسحب أعتذارك بعد ماأعتذرت تمنيت أنك ماأعتذرت منك البداية لكنك صدمتنا بأعتذارك باالرغم من أن كلامك صحيح وفي محله كنت بتداخل معك في المقابلة وأعطيه هاالمسؤل على راااااسه لكنك قفلت علينا كل الطرق يوم أعتذرت😔
خالد صالح الاحمد
الرجاء تطبيق هذه الشروط على مهنة فني او فني ابنية فهذه المهنة ليست مهنة هندسية فهي مكتسبة بالخبرة وليست الدراسة وان مهنة (مساعد مهندس هي المهنة التي تحتاج اشتراك الهيئة الهندسية )
الخالدي
انا هلالي عالمي ومتعود البطولات من ارض الملعب ومن فم الأسد واتمنا اكمال الدوري حتى يتوج الهلال كما تعودناه
ابو محمد 😎
تماام ..

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