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الأعداد السابقة للصحيفة

حمدالله ينشر صورة مؤثرة ويكشف سبب بكاؤه عند التتويج بالدوري

Time منذ ساعة
Views 1743
حمدالله ينشر صورة مؤثرة ويكشف سبب بكاؤه عند التتويج بالدوري

ماجد محمد (صدى):
نشر محترف النصر، اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، اليوم السبت، صورة له أثناء تتويج النصر بلقب الدوري.

وعلق حمدالله عبر حسابه على "تويتر" قائلًا: "سلام عليكم ورحمة الله.. حبيت أشارك معكم هذه الصورة المؤثرة التي كانت بعد فوزنا بأقوى وأغلى دوري سعودي في التاريخ و بعد فوزي بهداف الدوري التاريخي و أفضل لاعب في الدوري الحمد لله ، لاكن تلك الدموع لم تكن فرحة بهذه الإنجازات فقط فالحمدلله فزت بالعديد من الإنجازات من قبل".

وتابع : "تلك الدموع خرجت من تلقاء نفسها و تذكرت قبل أقل من سنة كنت مصاب إصابة بليغة جدا التي من خلالها قرر الطبيب المشرف علي في ذلك الحين أن يقول لي أنني لن ألعب كرة القدم مرة أخرى في حياتي ... نعم قالها هكذا ( لن تعلب كرة القدم مرة أخرى في حياتك ".

وأضاف: "لكن تلك الكلمات لم تحبطني و لم تجعلني أستسلم ابدا من كلامه ... بالعكس تماما أخذت تلك الكلمات و وضعتها أمامي كتحفيز لي و كتحدي لي من أجل الوصول لما أريد و من أجل أن أبين للطبيب أنك مخطئ و أنت لا تعرف عزيمتي و إرادتي ، ولا أخفيكم كان تحدي صعب جدا جدا جدا".

واستكمل: "ولله الحمد قد وفقني الله أن فرت بالتحدي و فزت بالكثير و الكثير من الإنجازات و واضعا كلام الطبيب من الماضي و ساعيا إلى المستقبل مع تحديات أخرى ... و أنا حكيت لكم هذه القصة القصيرة من قصصي الكثيرة في عالم كرة القدم من أجل أن تكون لكم حافز على أنك تقاتل من اجل حلمك كيف ما كان".

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله كأنها قهوه حريم
ابو محمد 😎
اعوذ باالله من الشيطان ونزغاته .. آمين ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
عليه الصلاة والسلام
ابو محمد 😎
هههههههههههههه .. .. ليته من فزعته سالم .. كومة غباء ..

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